Obavijesti

News

Komentari 0
PREVARA

U Splitu se lažno predstavljao kao policajac. Ženu (84) prevario i ukrao 20.000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
U Splitu se lažno predstavljao kao policajac. Ženu (84) prevario i ukrao 20.000 eura
Foto: PU osječko-baranjska

Prema policijskim informacijama, prevara se zbila 9. ožujka oko 10 sati, kada je nepoznata osoba kontaktirala stariju ženu i rekla joj da joj je bankovni račun hakiran

Admiral

U Splitu je 84-godišnja žena prevarena za 20.000 eura nakon što ju je nepoznati muškarac telefonom nazvao i lažno se predstavio kao policijski inspektor te je naveo da podigne novac iz banke i preda ga navodnom poštaru, priopćili su u srijedu iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prema policijskim informacijama, prevara se zbila 9. ožujka oko 10 sati, kada je nepoznata osoba kontaktirala stariju ženu i rekla joj da joj je bankovni račun hakiran.

Muškarac joj je pritom rekao da treba otići u banku, podići novac i predati ga poštaru kako bi se provele potrebne provjere. Žena je otišla u banku i podigla 20.000 eura, a po povratku kući novac je predala nepoznatoj osobi koja je došla na njezina vrata.

U policiji kažu da provode izvide i poduzimaju mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja te pronalaska počinitelja. 

U PRITVORU JE Medicinska sestra krala nakit pacijentima u pulskoj bolnici. Druge je osudile: 'To je strašno!'
Medicinska sestra krala nakit pacijentima u pulskoj bolnici. Druge je osudile: 'To je strašno!'

Još su jednom pozvali građane na oprez zbog sve češćih telefonskih prijevara u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao policijski službenici.

Kako navode, prevaranti građanima govore da je njihov novac možda krivotvoren ili kompromitiran te traže da im ga predaju radi navodnih provjera i istrage. Takve prijevare često su usmjerene prema osobama starije životne dobi. Policija upozorava da službene osobe ne obavljaju službene radnje na takav način.

Također su zabilježeni i slučajevi u kojima se počinitelji predstavljaju kao liječnici te pokušavaju iznuditi novac šireći lažne informacije o navodnoj ugrozi članova obitelji, dovodeći žrtve u stanje straha i stresa.

Građanima savjetuju da u slučaju takvih poziva odmah prekinu razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192. Ujedno pozivaju građane na oprez te ističu da, ako postanu žrtve prijevare, slučaj trebaju odmah prijaviti policiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iranski ministar sporta: Nećemo nastupati na nogometnom SP-u! Novi iranski vođa je ozlijeđen
IZ MINUTE U MINUTU

Iranski ministar sporta: Nećemo nastupati na nogometnom SP-u! Novi iranski vođa je ozlijeđen

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu
NOVO TUMAČENJE POREZNE

Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu

Do kraja prošlog tjedna dobili su čak 7633 žalbe i prigovora na pogrešnu naplatu poreza, a oni još i dalje stižu. I čitateljici koja je iznajmila stan tvrtki za stanovanje radnika, stigao porez: 'Ustanu se živi, to je pogrešno'
Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'
PRVI PUT SU JELE SLADOLED

Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'

Djevojčice u srijedu idu na Zaraznu gdje ih čekaju prvi pregledi. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi se trebalo nastaviti na Rebru - kaže nam Josipa Galić.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026