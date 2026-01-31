Osječanin htio trgovati zlatom, pa ostao bez pet tisuća eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevaranatom koji je 69-godišnjeg Osječanina, u lažnoj trgovini zlatom, oštetio za više od pet tisuća eura, izvijestili su u subotu.

Nepoznati je počinitelj telefonski kontaktirao 69-godišnjeg Osječanina te ga lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu Zbog vještog prevarantovog uvjeravanja 69-godišnjak je pomislio kako ulaže u trgovinu zlatom, nakon čega je nepoznatom počinitelju, kroz više transakcija, uplatio ukupno 5.187 eura.

U tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem, navode u policiji.