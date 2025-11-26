Obavijesti

News

TRAŽE POČINITELJA

Osječanku (73) prevarili za 60.000 eura! Koristila sumnjive aplikacije pa ostala bez novca

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba

Osječanka (73) nije mogla niti slutiti da će nakon komunikacije s nepoznatom osobom ostati bez čak 60.200 eura. Ona je na njezin nagovor instalirala na mobitel aplikacije za daljinsko upravljanje.

Time je nepoznatoj osobi omogućila pristup podacima mobilnog bankarstva, bankovnih kartica i računa, nakon čega joj je bez njezina znanja povučen novac.

ULAGALI U KRIPTOVALUTE 'Brza i laka zarada': Internet prevaranti obmanuli troje ljudi, ukrali im preko 122 tisuće eura
'Brza i laka zarada': Internet prevaranti obmanuli troje ljudi, ukrali im preko 122 tisuće eura

- Napominjemo da je sporna stranica ugašena, ali ovakvih prijevara nažalost smo svakodnevno svjedoci. Stoga molimo građane da provjere web stranicu preko koje kupuju, a usto valja naglasiti da je najsigurnija kupovina preko interneta ona koja nam omogućuje plaćanje pouzećem. Potrebno je zapamtiti da nas ono što nam na internetu nude jeftino, može jako skupo koštati - naglasili su iz policije i dodali:
 
- Pozivamo građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama, a više o računalnim prijevarama i njihovim oblicima možete pročitati na stranicama webheroj.hr.

CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba. Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.

OSTALO

