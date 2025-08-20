Osječka Gradska uprava očekuje uspješan završetak sezone borbe protiv komaraca

Na osječkom području večeras će se provoditi adulticidni tretmani komaraca, sa zemlje i iz zraka, a kako se ne očekuje novi porast vodostaja Drave i Dunava, očekuje se da će se ovim tretmanima uspješno okončati sezona borbe protiv komaraca, izvijestila je u srijedu osječka Gradska uprava.

Dogradonačelnik Dragan Vulin kazao je na konferenciji za novinare da je na gradskom području, što se tiče komaraca, ljeto bilo relativno mirno, sve do blagdana Velike Gospe, na što su utjecale klimatske prilike, vodostaji Dunava i Drava te dosadašnji larvicidni i adulticidni tretmani.

U posljednjih desetak dana, dodao je, komarci su se u većem broju pojavili u gradu, što je posljedica rasta Dunava, koji je u jednom trenutku premašio 300 centimetara, a to je granica nakon koje Dunav počinje vodom puniti Kopački rit, što znači i aktiviranje velikih legla komaraca u okolici Osijeka.

Vulin ističe kako su, sukladno odobrenju nadležnog Ministarstva prethodnih dana odrađeni larvicidni tretmani u Parku prirode Kopački rit, kako bi se u što većem broju spriječio nastanak odraslih jedinki komaraca te njihov dolazak na područje Osijeka.

Vodostaj Drave trenutačno je vrlo nizak, što je dobro jer se ne puni močvarno područje sjeverno od Osijeka. Vodostaj Dunava je u međuvremenu opao, pa nije bilo novih plavljenja Kopačkog rita. Ni u narednom razdoblju ne očekujemo porast vodostaja Dunava i Drave, što je iznimno važno, objasnio je dogradonačelnik Vulin.

Izvijestio je kako je županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao devet preporuka za adulticidne tretmane, osam sa zemlje i jedan iz zraka, koji će biti provedeni večeras na području grada i prigradskih naselja.

Očekujemo da ćemo tim tretmanima zadati ozbiljan udarac komarcima na ovome području, a s obzirom na to da se u nastavku sezone ne očekuje porast vodostaja Dunava i Drave, vjerujem da ćemo tako uspješno okončati ovu sezonu borbe protiv komaraca i da ostatak ljeta možemo biti mirni, rekao je Vulin.

Izvijestio je da je za tretiranje komaraca do sada utrošeno 224 tisuće eura, od ukupno 1,6 milijuna eura, planiranih u proračunu, pa će se neutrošena sredstva moći iskoristiti za druge namjene.