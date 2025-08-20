Obavijesti

News

Komentari 0
NE OČEKUJU RAST VODOSTAJA

Osječka Gradska uprava očekuje uspješan završetak sezone borbe protiv komaraca

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Osječka Gradska uprava očekuje uspješan završetak sezone borbe protiv komaraca
Nemetin: Obilježavanje Dana sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora i 33. obljetnicu razmjene logoraša | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vodostaj Drave trenutačno je vrlo nizak, što je dobro jer se ne puni močvarno područje sjeverno od Osijeka. Vodostaj Dunava je u međuvremenu opao, pa nije bilo novih plavljenja Kopačkog rita

Na osječkom području večeras će se provoditi adulticidni tretmani komaraca, sa zemlje i iz zraka, a kako se ne očekuje novi porast vodostaja Drave i Dunava, očekuje se da će se ovim tretmanima uspješno okončati  sezona borbe protiv komaraca, izvijestila je u srijedu osječka Gradska uprava.

Dogradonačelnik Dragan Vulin kazao je na konferenciji za novinare da je na gradskom području, što se tiče komaraca, ljeto bilo relativno mirno, sve do blagdana Velike Gospe, na što su utjecale klimatske prilike, vodostaji Dunava i Drava te dosadašnji larvicidni i adulticidni tretmani.

U posljednjih desetak dana, dodao je, komarci su se u većem broju pojavili u gradu, što je posljedica rasta Dunava, koji je u jednom trenutku premašio 300 centimetara, a to je granica nakon koje Dunav počinje vodom puniti Kopački rit, što znači i aktiviranje velikih legla komaraca u okolici Osijeka.

'ZRAK JE DOBAR' Vulin: Gorjeli su uredi te nema opasnosti za Osječane. Naši su vatrogasci spriječili katastrofu
Vulin: Gorjeli su uredi te nema opasnosti za Osječane. Naši su vatrogasci spriječili katastrofu

Vulin ističe kako su, sukladno odobrenju nadležnog Ministarstva prethodnih dana odrađeni larvicidni tretmani u Parku prirode Kopački rit, kako bi se u što većem broju spriječio nastanak odraslih jedinki komaraca te njihov dolazak na područje Osijeka. 

Vodostaj Drave trenutačno je vrlo nizak, što je dobro jer se ne puni močvarno područje sjeverno od Osijeka. Vodostaj Dunava je u međuvremenu opao, pa nije bilo novih plavljenja Kopačkog rita. Ni u narednom razdoblju ne očekujemo porast vodostaja Dunava i Drave, što je iznimno važno, objasnio je dogradonačelnik Vulin.

Izvijestio je kako je županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao devet preporuka za adulticidne tretmane, osam sa zemlje i jedan iz zraka, koji će biti provedeni večeras na području grada i prigradskih naselja. 

Očekujemo da ćemo tim tretmanima zadati ozbiljan udarac komarcima na ovome području, a s obzirom na to da se u nastavku sezone ne očekuje porast vodostaja Dunava i Drave, vjerujem da ćemo tako uspješno okončati ovu sezonu borbe protiv komaraca i da ostatak ljeta možemo biti mirni, rekao je Vulin.

Izvijestio je da je za tretiranje komaraca do sada utrošeno 224 tisuće eura, od ukupno 1,6 milijuna eura, planiranih u proračunu, pa će se neutrošena sredstva moći iskoristiti za druge namjene.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025