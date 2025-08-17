Oskvrnavljeno spomen obilježje hrvatskim braniteljima: 'Bacili su lampione, cvijeće, vijence...'

Nepoznati počinitelji oskvrnuli su tijekom noći sa subote na nedjelju spomen obilježje podignuto hrvatskim braniteljima u Bosanskome Grahovu, gradiću u jugozapadnoj Bosni gdje je ovoga tjedna obilježena 30. obljetnica zaustavljanja protuudara srpskih snaga nakon Oluje.

Prema priopćenju, počinitelji su razbacali i uništili lampione, razbacali cvijeće i vijence ispred spomen križa u središtu Bosanskog Grahova. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a slučaj su kvalificirali kao kazneno djelo „izazivanja narodne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“.

- - Danas, 17. kolovoza, obilježavamo 35. obljetnicu početka "Balvan revolucije", oružanog ustanka koji je bio uvod u Domovinski rat, u kojem je Hrvatska platila visoku cijenu za svoju slobodu. Nažalost, danas sam dobio slike vandalizma iz Grahova, mjesta koje sam nedavno posjetio, zapalio svijeću i pomolio se za poginule heroje. Spomen obilježja ne smiju biti predmet destrukcije, ni u ratu niti u miru. Ovakvi činovi služe samo na sramotu i ne mogu zasjeniti sjećanje i dostojanstvo onih koji su dali živote za Hrvatsku. Pozivam policiju na području Grahova da shvate ozbiljno ovaj čin vandalizma i osiguraju zaštitu spomen obilježja - napisao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta koji je objavio i fotografije...

Poduzimaju se intenzivne radnje na pronalasku počinitelja, priopćeno je iz ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Ovoga tjedna u Bosanskome Grahovu održana je komemoracija u spomen na 23 hrvatska branitelja iz 141. brigade HV-a, 6. domobranske pukovnije, 7. gardijske brigade i 126. domobranske pukovnije, koji su poginuli 13. i 14. kolovoza 1995. godine u borbama protiv srpskih snaga koje je predvodio ratni zločinac general Ratko Mladić.

Srpska vojska pokušala je tada na nekoliko pravaca u zapadnoj Bosni izvesti protuudar kako bi povratila izgubljene pozicije nakon Oluje, no nisu uspjeli.

Počast poginulima odala su brojna izaslanstva predvođena saborskim zastupnikom i gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom, državnim tajnikom u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darkom Nekićem te brojni predstavnici udruga iz Domovinskog rata