U BOSANSKOM GRAHOVU

Oskvrnavljeno spomen obilježje hrvatskim braniteljima: 'Bacili su lampione, cvijeće, vijence...'

Foto: Tomislav Šuta/Facebook

Poduzimaju se intenzivne radnje na pronalasku počinitelja, priopćeno je iz ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije...

Nepoznati počinitelji oskvrnuli su tijekom noći sa subote na nedjelju spomen obilježje podignuto hrvatskim braniteljima u Bosanskome Grahovu, gradiću u jugozapadnoj Bosni gdje je ovoga tjedna obilježena 30. obljetnica zaustavljanja protuudara srpskih snaga nakon Oluje.

Prema priopćenju, počinitelji su razbacali i uništili lampione, razbacali cvijeće i vijence ispred spomen križa u središtu Bosanskog Grahova. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a slučaj su kvalificirali kao kazneno djelo „izazivanja narodne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“.

- - Danas, 17. kolovoza, obilježavamo 35. obljetnicu početka "Balvan revolucije", oružanog ustanka koji je bio uvod u Domovinski rat, u kojem je Hrvatska platila visoku cijenu za svoju slobodu. Nažalost, danas sam dobio slike vandalizma iz Grahova, mjesta koje sam nedavno posjetio, zapalio svijeću i pomolio se za poginule heroje. Spomen obilježja ne smiju biti predmet destrukcije, ni u ratu niti u miru. Ovakvi činovi služe samo na sramotu i ne mogu zasjeniti sjećanje i dostojanstvo onih koji su dali živote za Hrvatsku. Pozivam policiju na području Grahova da shvate ozbiljno ovaj čin vandalizma i osiguraju zaštitu spomen obilježja - napisao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta koji je objavio i fotografije...

Poduzimaju se intenzivne radnje na pronalasku počinitelja, priopćeno je iz ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Ovoga tjedna u Bosanskome Grahovu održana je komemoracija u spomen na 23 hrvatska branitelja iz 141. brigade HV-a, 6. domobranske pukovnije, 7. gardijske brigade i 126. domobranske pukovnije, koji su poginuli 13. i 14. kolovoza 1995. godine u borbama protiv srpskih snaga koje je predvodio ratni zločinac general Ratko Mladić.

Srpska vojska pokušala je tada na nekoliko pravaca u zapadnoj Bosni izvesti protuudar kako bi povratila izgubljene pozicije nakon Oluje, no nisu uspjeli. 

Počast poginulima odala su brojna izaslanstva predvođena saborskim zastupnikom i gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom, državnim tajnikom u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darkom Nekićem te brojni predstavnici udruga iz Domovinskog rata

