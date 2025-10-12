Obavijesti

IZRAEL TVRDI:

Oslobađanje talaca iz Gaze počet će rano u ponedjeljak

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Glasnogovornica izraelske vlade je u nedjelju rekla da će oslobađanje talaca koje palestinska militantna organizacija Hamas drži u Pojasu Gaze početi rano u ponedjeljak

Očekuje se da će svih 20 živih talaca biti pušteno na slobodu zajedno i istovremeno, dodala je. Glasnogovornica je rekla da će palestinski zatvorenici biti oslobođeni nakon što svi pušteni taoci budu preuzeti. Hamas je ranije u nedjelju objavio da će početi oslobađati izraelske taoce u ponedjeljak ujutro kao što je dogovoreno sporazumom.

Sporazum između sukobljenih strana temelji se na planu od 20 točaka koji je predstavio američki predsjednik Donald Trump krajem rujna.

Prema planu, Hamas će do 11 sati u ponedjeljak osloboditi preostalih 48 talaca, živih ili mrtvih, koje je oteo tijekom upada u Izrael 7. listopada 2023. nakon čega je izbio rat u Gazi.

Izrael će zauzvrat pustiti na slobodu 250 palestinskih zatvorenika, uključujući brojne osuđene za smrtonosne protuizraelske napade i 1700 Palestinaca uhićenih u Pojasu Gaze od listopada 2023.

Civilna zaštita, humanitarna organizacija kojom upravlja Hamas, u subotu je objavila da se više od 500.000 raseljenih osoba vratilo na sjever enklave otkako je u petak primirje stupilo na snagu.

U Egiptu će se u ponedjeljak održati mirovni samit koji će okupiti čelnike dvadesetak zemalja predvođenih Trumpom i egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem.

