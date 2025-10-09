Trump: 'Taoci na slobodi do utorka. Završili smo rat u Gazi'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će preostali taoci biti oslobođeni u ponedjeljak ili utorak, u svom prvom obraćanju medijima u četvrtak nakon objave sporazuma o Gazi.

- Osigurali smo oslobađanje svih preostalih talaca i oni bi trebali biti pušteni u ponedjeljak ili utorak. Završili smo rat u Gazi - rekao je na konferenciji za novinare uoči sastanka vlade.

- Njihovo oslobađanje je složen proces. Radije vam ne bih govorio što sve treba učiniti da ih se dobije natrag. Postoje mjesta na koja ne želite ići, ali dovodimo ih kući u ponedjeljak ili utorak i to će biti dan radosti - rekao je Trump.

I dok se euforično slavi prekid vatre iz Hamasa oprečne poruke. Khalil al Hayya, koji je preživio izraelski napad na dužnosnike Hamasa u Kataru prošlog mjeseca, proglasio je kraj rata.

No, onda se javio drugi visoki predstavnik Hamasa, Osama Hamdan, koji je trenutačno u Egiptu i zabrinuo izjavom da nijedan Palestinac ne prihvaća razoružanje i da Palestinci trebaju oružje i otpor.