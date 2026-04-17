Osmero poginulih u padu helikoptera u Indoneziji

Piše HINA,
Foto: Indonesia's National Search and

Osam osoba poginulo u padu helikoptera u indonezijskom Zapadnom Kalimantanu, priopćile su vlasti u petak, dok su tragački timovi pokušavali izvući tijela i ostatke

Helikopter Airbus H130 izgubio je kontakt u četvrtak ujutro pet minuta nakon polijetanja s plantaže u Melawiju, rekao je Mohammad Syafii, šef indonezijske spasilačke agencije.

"Mjesto pada ili gubitka kontakta je u gusto pošumljenom području sa strmim brdovitim terenom", rekao je Syafii, rekavši da su spasioci pronašli ostatke za koje se sumnja da su rep helikoptera otprilike 3 kilometra zapadno od mjesta gdje je izgubljen kontakt.

Uzrok pada ostaje nejasan. Glasnogovornik lokalne spasilačke službe rekao je da je šest putnika i dva člana posade poginulo u nesreći.

Spasioci, uključujući vojno i policijsko osoblje, pokušavali su u petak doći do mjesta nesreće kopnenim putovima. Područje plantaže bilo je u vlasništvu indonezijske tvrtke za palmino ulje Citra Mahkota, a helikopter je pripadao Matthewu Air Nusantari, rekao je Syafii.

