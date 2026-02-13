Obavijesti

Osnovna škola Odra napokon dobiva svoju sportsku dvoranu

Osnovna škola Odra napokon dobiva svoju sportsku dvoranu
Zagreb: Ponovno otvorene škole nakon obustave zbog Covid-19 | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Osnovna škola Odra godinama je bila jedina zagrebačka osnovna škola bez vlastite sportske dvorane. Učenici su se dosada za izvođenje nastave iz tjelesne i zdravstvene morali snalaziti s onim što imaju - vanjsko igralište i školski hol

Nakon više desetljeća čekanja i intenzivnih aktivnosti u posljednjih desetak godina, u ponedjeljak počinje gradnja školske sportske dvorane u Osnovnoj školi Odra u Zagrebu, potvrdio je u petak, 13. veljače ravnatelj škole Vatroslav Gabrić.

Osnovna škola Odra godinama je bila jedina zagrebačka osnovna škola bez vlastite sportske dvorane. Učenici su se dosada za izvođenje nastave iz tjelesne i zdravstvene morali snalaziti s onim što imaju - vanjsko igralište i školski hol, ovisno o vremenskim uvjetima i raspoloživom prostoru. Školski hol pritom nije predviđen za dinamične aktivnosti, a izvođenje nastave u učionicama dodatno ograničava kretanje učenika.

Zbog nedostatka adekvatnog prostora učenici nisu mogli u punom opsegu provoditi sportske igre poput košarke, odbojke ili rukometa. Ograničeni su bili i u gimnastičkim sadržajima te vježbama koje zahtijevaju više prostora i opreme. Nastavni plan i program stoga se prilagođavao, s naglaskom na vježbe snage, fleksibilnosti, koordinacije i osnovne motoričke kretnje te na individualne i manje zahtjevne skupne aktivnosti.

Foto: OŠ Odra

- Kad je lijepo vrijeme, koristimo školsko igralište i dvorište. U zimskim i kišnim danima, nažalost, nastava se mora odvijati u školskom holu ili u učionicama, što nije idealno, ali činimo sve da pružimo sigurnost i barem osnovne uvjete za kvalitetnu tjelesnu aktivnost - objasnio je ranije Gabrić.

Početak radova donosi i određene promjene u organizaciji prostora oko škole. Ravnatelj je o tome obavijestio roditelje učenika.

- Svakodnevno sam u komunikaciji s investitorom i izvođačima radova te usuglašavamo najbolji način kako bi se nastava odvijala nesmetano te da za gradnju i sve postupke vezane uz nju nema prepreke što se tiče učenika, djelatnika i roditelja - rekao je ravnatelj u dopisu roditeljima učenika te škole.

Dodao je da se od ponedjeljka djelomično zatvara dio parkinga jer je potreban koridor vozilima i strojevima do gradilišta.

Zagreb: Ponovno otvorene škole nakon obustave zbog Covid-19 | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Parking ćemo ogradom fizički odvojiti od ostalog dijela školskog dvorišta zbog sigurnosti učenika, ali i svih ostalih koji koriste parking i dio dvorišta. Stoga vas molim da, koliko god je moguće, automobilima ne ulazite u prostor dvorišta jer su i bez radova velike gužve u ključnim satima. Sigurnost učenika nam je na prvom mjestu - zaključio je ravnatelj Gabrić.

Iako je početak gradnje važan korak za učenike OŠ Odra, problem nedostatka sportskih dvorana muči još barem tisuću škola u Hrvatskoj koje nemaju vlastitu sportsku dvoranu i koje nastavu tjelesne kulture moraju prilagođavati. 

Prema podacima iz 2023. godine, čak 197 matičnih i gotovo 990 područnih osnovnih škola u Hrvatskoj nema vlastitu sportsku dvoranu, što značajno otežava kvalitetnu provedbu nastave tjelesne i zdravstvene kulture. OŠ Odra tako je dio šireg sustavnog izazova, no za njezine učenike ponedjeljak označava početak dugo očekivane promjene.

