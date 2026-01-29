Obavijesti

12. SVIBNJA

Osobe s tjelesnim invaliditetom dobile svoj nacionalni dan

Piše HINA,
Šibenik: Ilustracija za osobe s invaliditetom | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Admiral

Osobe s tjelesnim invaliditetom ove će godine, 12. svibnja prvi put obilježiti svoj nacionalni dan - Hrvatski sabor je, naime, u petak jednoglasno proglasio 12. svibnja Nacionalnim danom osoba s tjelesnim invaliditetom.

Inicijativa o tome potekla je od Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom radi podizanja svijesti šire javnosti o potrebi veće brige i zbrinjavanja osoba s tjelesnim invaliditetom, sprječavanju njihove diskriminacije i sl.

Osobe s invaliditetom zaslužuju taj dan, kazao je Peđa Mišić (DP), navodeći da u Hrvatskoj živi više od 650 tisuća osoba s invaliditetom, od čega 80 tisuća djece s invaliditetom.

Većinom glasova Sabor je prihvatio izvješća premijera Andreja Plenkovića o redovnim sastancima Europskog vijeća održanima u listopadu i prosincu prošle godine.

Nije prihvatio Zaključak Kluba zastupnika DOMiNO i Suverenista kojim je od Vlade traženo da sva uvozna hrana mora zadovoljiti iste kriterije kao i hrana koja dolazi iz Europske unije, a u svjetlu nedavnog donošenja trgovinskog sporazuma između EU i Mercosura.

Prihvatio je i dva izvješća za pretprošlu godinu - o provedbi međunarodne razvojne suradnje Republike Hrvatske i o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Dabri i Orešković ostaje imunitet, prisegnuo Anteo Milos (IDS)

Potvrdio je stav svog Mandatno-imunitetnog povjerenstva i odbio skinuti imunitet zastupnicima Daliji Orešković (DOSIP) i Josipu Dabri (DP) što su, zbog kaznenog djela klevete, tražili Dobroslav Paraga, predsjednik HSP-a 1861 i glavni tajnik Udruge bojovnika HOS-a te Marin Vlahović iz Velike Gorice, kao privatni tužitelji.

Praksa je MIP-a da zastupnicima ne skida imunitet kad to traže privatni tužitelji.

Sabor se suglasio da zastupnika Lorisa Peršurića, inače predsjednika IDS-a, u zastupničkim klupama zamijeni Anteo Milos, koji je danas svečano prisegnuo da će zastupničku dužnost obnašati savjesno i odgovorno, držati se Ustava i zakona, poštovati pravni poredak te se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. 

Peršurić je svoj mandat stavio u mirovanje kako bi se posvetio radu u stranci. 

Sabor je imenovao 12 članova Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost, jer je dosadašnjima istekao četverogodišnji mandat. 

Iz reda istaknutih znanstvenika u Odbore su imenovani akademik Željko Reiner, ministrica Nina Obuljen Koržinek, akademik Davor Miličić, potpredsjednik HAZU-a, akademik Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Vlado Guberac sa Sveučilišta J.J. Storssmayera u Osijeku, Amir Hamzić, professor emeritus, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Ivan Šimonović, Interuniverzitetski centar u Dubrovniku, Branko Jeren, professor emeritus, Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, akademik Stipan Jonjić, Medicinski fakultet u Rijeci, Stipe Kutleša, Institut za filozofiju, Zagreb, Nedjeljko Perić, professor emeritus, FER u Zagrebu i akademik Slobodan Vukičević, Medicinski fakultet u Zagrebu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora i ministar znanosti članovi su Odbora po položaju.

Sabor je potvrdio i nekoliko promjena u sastavu svojih odbora do kojih je došlo jer je Suverenista Marijana Pavličeka u saborskim klupama zamijenio Martin Kordić koji će umjesto njega biti članom Nacionalnog vijeća za vode i saborskog Odbora za izbor i imenovanja.

Odvjetnicu iz Zagreba Dioru Čibarić imenovao je vanjskom članicom Odbora za zakonodavstvo.

