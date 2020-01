'Ostajem u Hrvatskoj, ovdje ću se boriti za prava žena i djece'

Dobro sam, Bože moj. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore. Ostajem ovdje, u Hrvatskoj, i radit ću za Hrvatsku, rekla je ekskluzivno za 24sata Kolinda Grabar Kitarović, koja posljednje dane na Pantovčaku provodi odrađujući ono što treba završiti.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovaj tjedan primit će delegaciju stranih novinara koji dolaze u Hrvatsku povodom našeg predsjedanja Vijećem EU, a onda će na sedmodnevni odmor. Potom će još odraditi državnička putovanja zapisana u kalendaru i oprostiti se s ljudima s kojima je radila pet godina. Voljeli je ili ne, Kolindi Grabar Kitarović mora se priznati da je bila aktivna predsjednica, najaktivnija od svih. U zadnjih pet godina držala je tempo kakav nije još viđen u Hrvatskoj. Bila je na više od sto turneja i susrela se s mnogim državnicima. S obzirom na taj tempo ni ne čudi kad njezini suradnici otkrivaju kako je nakon rezultata drugog kruga u nedjelju odahnula. Odahnula je i njezina obitelj.

- Obitelj joj je sigurno osjetila olakšanje, sad napokon mogu normalno živjeti, bez osiguranja i svega ostalog - rekao je sugovornik blizak Kolindi Grabar Kitarović. No ona sasvim sigurno neće mirovati. Odmorit će se nakon što preda dužnost najviše mjesec dana, a onda će razmisliti što dalje. Ipak, za 24sata otkrila je što je zanima i što bi voljela raditi.

S Pantovčaka vodi i kujicu Kiku

- Vidim se kako se bavim zaštitom slabijih, promicanjem zaštite nasilja nad ženama i djecom, ali i zaštitom životinja - rekla je Kolinda Grabar Kitarović, koja je definitivno potvrdila da kujica Kika koju je udomila tijekom predsjedničkog mandata ide s njom kući.

No ono što sve najviše zanima jest hoće li se Kolinda Grabar Kitarović politički angažirati? Na to od nje nismo dobili odgovor, ali zato dobar dio članova HDZ-a zadnja dva dana govori upravo o njoj kao novoj predsjednici stranke. Naime, o tome se još počelo govoriti prije više od godinu dana, kad su HDZ-ovci prvi put krenuli s pričama o njoj kao mogućoj predsjednici HDZ-a. Nakon poraza od Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima te su se priče ponovno zavrtjele. I to možda i više nego prije.

Tajna večera s Brkićem i Penavom

- Ona bi bila dobra predsjednica HDZ-a. Znala bi kako ujediniti centar i desnicu, bila bi senzibilizirana za sve članove i bila bi među članovima HDZ-a. Definitivno bi bila predsjednica HDZ-a iz naroda, ne bi bila distancirana - govori nam sugovornik blizak ekipi koja podržava Kolindu Grabar Kitarović. Prije nekoliko dana do 24sata je stigla informacija kako se predsjednica na odlasku našla na večeri s Milijanom Brkićem i Ivanom Penavom te da se tu stvorila ideja da se kandidira na unutarstranačkim izborima u HDZ-u. Datum izbora je, doduše, nepoznat, ali Grabar Kitarović će se, ako se odluči na takav potez, moći odmoriti kako bi svježa i odmorna ušla u političku utrku. Vremena joj daje i sam šef stranke Plenković koji raspravu o unutarstranačkim izborima nije potegao na prvom predsjedništvu i nacionalnom vijeću HDZ-a nakon drugog kruga predsjedničkih izbora. Čak se spominje i odgoda...

Kandidatura Kolinde Grabar Kitarović na unutarstranačkim izborima definitivno bi unijela nemir među ostale izazivače.

Bez obzira na to što je izgubila izbore, Kolinda Grabar Kitarović dobila je više od 900.000 glasova. To je kapital s kojim sigurno može ući u utrku za predsjednika HDZ-a. I koji nitko od spomenutih kandidata za šefa HDZ-a nije dobio. Tu je i njen ugled koji uživa u svijetu, veze koje ima u diplomaciji, NATO-u, Europskoj komisiji. Što se tiče svega spomenutog, naš sugovornik ističe kako tu definitivno može parirati Plenkoviću. No da bi uspjela i pobijedila na izborima, treba podršku važnih ljudi u stranci, poput Milijana Brkića, koji je odlučio pomoći joj u drugom krugu predsjedničkih izbora nakon što ga je zamolila.

Brkić računa na Kolindu?

- Milijan Brkić još nije otkrio koga bi podržao na izborima. Možda je baš Kolinda Grabar Kitarović njegov as iz rukava. Vjerujem da još trebaju razgovarati o svemu, da ništa nije konačno, ali da nije ni nemoguće - govori nam sugovornik iz HDZ-a koji je dobar s Brkićem, ali i s predsjednicom na odlasku. Kolinda Grabar Kitarović cijeni Milijana Brkića, dobra je s Penavom, ali i s ostalim istaknutim HDZ-ovcima. Pa čak i s onim bivšima, odnosno oni je vide kao odličnu osobu za čelo HDZ-a. Riječ je o Dadi Milinoviću, koji je izbačen iz HDZ-a, pa treba imati na umu da njegova snaga u stranci više nije kao nekad, ali je u jednoj od emisija rekao kako bi on podržao Kolindu Grabar Kitarović kao novu šeficu stranke ako bi se odlučila za tu utakmicu.

- Vjerujte mi, dobila bi ona veliku podršku unutar i izvan stranke - kaže nam naš sugovornik iz HDZ-a. Odnos Kolinde Grabar Kitarović i Andreja Plenkovića nikad nije bio idiličan. Još se 2018. godine kao predsjednica znala u užem krugu potužiti da nema komunikacije između “dva brda”.

Dala je naslutiti da ne može bez politike

- Zaboljelo ju je što ni o sudjelovanju na međunarodnoj konferenciji o migracijama u Marakešu 10. i 11. prosinca nije postignut dogovor Pantovčaka i Markova trga. Naime, predsjednica je rekla kako je bolje da na konferenciju ode netko od ministara, odnosno najbolje bi bilo da joj prisustvuje ministar Davor Božinović upravo zbog problematike na konferenciji, s kojom je on dobro upoznat. A onda je najednom objavljeno predsjedničino pismo glavnom tajniku UN-a.

To je nezabilježen presedan u diplomatskoj i državnoj praksi. Navodno u svemu tome prste ima i predsjedničin savjetnik Mate Granić, koji je ujedno blizak premijeru Andreju Plenkoviću. Morate znati da nisu, naime, samo predsjedničini savjetnici Vlado Galić i Mate Radeljić kamen spoticanja između dva brda nego i Mate Granić - rekao nam je svojedobno bliski suradnik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

No predsjednica na odlasku još se ne izjašnjava o političkom angažmanu.

- Kolinda Grabar Kitarović već je dobila mnogo ponuda za posao, ali ona želi stati i razmisliti. No definitivno je sigurna da će ostati u Hrvatskoj - rekao nam je sugovornik blizak predsjednici na odlasku.

Kolinda Grabar Kitarović još je u svom govoru nakon poraza između redaka dala naslutiti da neće nestati s političke scene. Obećala je da ostaje u Hrvatskoj, naglasila je da mora završiti doktorat te napisati završni rad i definitivno je zvučala kao da ne misli tek tako nestati s političke scene.

- Nama se još u njenom govoru učinilo da je najavila kandidaturu za šeficu HDZ-a. Nekima to nije zvučalo tako, ali nama jest. Ona je poručila da će i dalje raditi za Hrvatsku i da nikamo ne ide. To je to - govori nam sugovornik iz HDZ-a, koji bi volio vidjeti Kolindu Grabar Kitarović kao šeficu stranke.

Nakon Brijuna ide za kraj u Izrael

No do predaje dužnosti Zoranu Milanoviću, Kolinda Grabar Kitarović još je predsjednica države. Tako će do kraja ovog tjedna odraditi sve svoje predsjedničke dužnosti, pa će tako danas, 9. siječnja, biti na koncertu u prigodi obilježavanja hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, a nakon čega će na Pantovčaku biti i radna večera s najvišim dužnosnicima Europske komisije.

U subotu poslijepodne predsjednica se planira povući na tjedan dana. Pretpostavlja se da će odmor provesti na Brijunima, ali to nije do kraja potvrđeno. Kako smo već spomenuli, Kolinda Grabar Kitarović odradit će vanjskopolitička putovanja, a jedno od njih je i putovanje u Izrael. No suma svega je da će do kraja mandata, 18. veljače, kad će predati dužnost Zoranu Milanoviću, raditi intenzivno.

- Na kraju će se oprostiti s ljudima s kojima je radila, počastiti ih i zahvaliti im. Jer bili su dobar tim tijekom proteklih pet godina - rekao je naš sugovornik.