Ostavili bebu u košu za smeće. I 2021. je bio sličan slučaj, tek rođeno dijete ostavili u kolicima

Maleni dječak, koji je ovog ponedjeljka pronađen živ u kanti za smeće, nije jedina beba u Hrvatskoj koju je pogodila jednaka sudbina. Posljednji takav slučaj imali smo u ožujku 2022. godine. Žena je tada napustila bebu u Čakovečkoj bolnici.

Iako nisu željeli pričati o detaljima, eMeđimurje doznalo je tada da je to bio jedan od posljednjih slučajeva u toj ustanovi. Odnosilo se na teško bolesno dijete čije kronično zdravstveno stanje zahtijeva posebnu skrb. Nadležnost je tada preuzeo lokalni Centar za socijalnu skrb.

Ostavili ga u kolicima

Sličnu sudbinu imao je dječačić, kojeg je nepoznata žena ostavila pred vratima jedne obitelji u Zagrebu. Našla ga je njihova tada 17-godišnja kći.

- Nešto me vuklo doma i nakon 23 sata više nisam mogla izdržati. Kući sam stigla oko 23.30. Čim sam začula plač bebe, koji me iznenadio, tražila sam od kuda dolazi. U hodniku, gdje nemamo svjetla, bila su kolica moje najmlađe seke. Upravo u njima netko je ostavio bebu koja je bila hladna i već je poplavila. Brzo sam uzela sekinu rozu dekicu i zamotala ga. Bio je dečko samo zamotan u plahtu i tako ostavljen - ispričala je te 2021. djevojka za 24sata. Pohitala je na gornji kat kuće, gdje inače žive i imaju grijanje, te nazvala majku. Cijela obitelj je odmah stigla doma.

Dijete su prevezli u KBC Zagreb. Ondje je dobio svoju prvo ime N 2021 0297955 N. Tako su ga, naime, prozvali u papirima jer nisu znali njegov identitet.

Ostavili je pred crkvom

Zagrebačka policija izvijestila je 2017. o bebi koja je u večernjim satima ostavljena u kolicima ispred župnog ureda u Brestju. Djevojčica stara oko 5 mjeseci sama i napuštena čeka nekoga tko će se brinuti o njoj. To nije prvi slučaj da su mali i bespomoćni odbačeni.

Tek rođenu bebu netko je u košari ostavio u srpnju 2013. ispred Doma zdravlja u osječkom naselju Jug 2. Nedonošče je bilo teško 1800 a dugo tek 44 centimetra. Pronašao ju je Ivica Mihaljčuk čiji je stan na prvom katu zgrade koja se nalazi točno nasuprot ambulante.

- Noć je bila topla i spavamo uz otvorene prozore. Oko šest sati ujutro rekao sam ženi: 'Netko plače'. Provirio sam kroz prozor i plač je bio glasniji. Gledao sam u smjeru ulaza u ambulantu i nisam mogao vjerovati. Vidio sam nešto poput košare pored ulaznih vrata. Izašao sam iz stana i baš tada sam ugledao susjeda Dragu Vukovića koji se vraćao kući nakon što je suprugu odvezao na posao. Viknuo sam u njegovu smjeru da pogleda što je ispred vrata ambulante. Otišao je, pogledao i ustuknuo. ' Pa netko je ostavio bebu'. Pojurio sam, odmah smo nazvali policiju i Hitnu. Beba je ležala i plakala u nosiljci - ispričao nam je tada Mihaljčuk.

Sličan slučaj na Svetom Duhu

Slučaj koji je prije deset godina potresao Hrvatsku bio je slučaj napuštene djevojčice nazvane Dora Paula koja je ostavljena na pragu obiteljske kuće u sinjskoj okolici. Naime,u lipnju 2007. godine netko je ispred ulaznih vrata obitelji Vrcan u Ugljanima kraj Sinja ostavio novorođenče s pupčanom vrpcom zamotano samo u ručnik.

Tijekom 2003. liječnici KB Sveti Duh spasili su i tek rođenu curicu koju je netko ostavio pred zgradom bolnice u kartonskoj kutiji.

Pronašla ju je žena koja stanuje nasuprot bolnice. Majku bebe nikada nisu otkrili, a dijete je smješteno u Dom za nezbrinutu djecu, a poslije je i usvojeno.

I njega su našli u smeću

Odmah nakon što je rođen, jedan je dječačić završio u kontejneru za smeće i to 23. studenog, 2000. Oko 8 sati ujutro pronašli su ga stanari zgrade dok su išli izbaciti otpad. Bilo je to na adresi Vitasovićeva poljana 10 u Zagrebu. Beba je imala nekoliko ogrebotina na ručicama i podljev na licu, no brzo su ga izvukli i spasili.

Roditelji djeteta ubrzo su pronađeni. Bio je to mladi, studentski par, koji je živio u podstanarskom stanu, u prizemlju zgrade. Studentica je, u istrazi, priznala pokušaj čedomorstva, a dječak, koji je nazvan Lovro, predan je na skrb njenim roditeljima.