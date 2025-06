U Zagrebu usred noći ostavili dijete: Curica je, ovo je prvi put da se to dogodilo. Jako je mirna

Noćas je u Prozor života udruge Betlehem ostavljeno novorođenče staro desetak dana, riječ je o malenoj curici, kako je za 24sata rekla Alberta Vrdoljak iz Udruge Betlehem.

- Tamo su časne sestre koje su u roku dvije minute došle na prozor jer tamo žive. Alarm me tijekom noći probudio, na kameri sam odmah pogledala otvara li netko prozor bez veze, no vidjeli smo da je ostavljena bebica. Učinili smo odmah sve po protokolu, pozvali smo policiju, liječnicu. Imamo kameru koja gleda na krevetić, tako da ne vidimo tko je ostavio bebu. Na taj način smo htjeli dati mogućnost majci da ostavi dijete u sigurnim uvjetima i pružimo mogućnost da to bude anonimno. Ako nam prozor netko i zatvori u ovoj državi, ova jedna beba spašena za mene je cijeli svijet, naš prozor je svoju misiju ispunio. To će biti generacije ljudi iza male bebice. Nama je drago što će sad beba imati budućnost i da nije ostavljena u kanti za smeće ili bačena u Savu - rekla je za 24sata Alberta Vrdoljak.

Navodi kako je bebu predala u sustav i da je curica sad u Domu za nezbrinutu djecu u Nazorovoj.

- To nam je prva beba koja je ostavljena u našem prozoru, ja uopće nisam očekivala da će netko zaista i ostaviti bebu. Bila sam jako uzbuđena kad sam vidjela na kameri što se dogodilo i da je netko spustio bebu. Žurila sam da stignem što prije. Svi skupa smo i policajac i mlada doktorica i ja plakali od ganuća. To je toliko mirna bebica. Riječ je o novorođenčetu starom 10-ak dana, otpao joj je pupkić pa pretpostavljamo da je to bio porod doma bez kontrolirane trudnoće - kaže nam Alberta.

Pitali smo je jesu li curici nadjenuli neko ime.

- Joj to je zanimljivo, policajac koji je prvi došao na mjesto događaja htio je da je nazovemo Anđela, jer mu je lijepa kao anđeo. Mlada liječnica koja ju je pregledala zove se Lucija pa je predložila da je nazovemo Lucija. Ja sam rekla da bi se mogla zvati Ivana jer je danas sv. Ivan Krstitelj, no vjerojatno će posvojitelji nadjenuti ime - istaknula je Alberta.

'Beba je kod nas, dobro je'

Beba je sad smještena u Dječjem domu Zagreb u Nazorovoj.

- Dijete je dobro, pregledana je i sve je ok. Curica je stigla je noćas kod nas i to pred jutro. Dijete nam je doveo Hrvatski zavod za socijalni rad - rekla je za 24sata Dragana Miletić iz Doma za djecu u Nazorovoj.

Na pitanje što slijedi, kaže kako će Hrvatski zavod za socijalni rad sad sve ispitati.

- Oni će sve vidjeti s obzirom da je dijete nepoznatog porijekla, pokreću se postupci. Za dijete je najbolje da što prije živi u nekoj udomiteljskoj obitelji. A sad dok se to ne pronađe, mi ćemo zbrinuti bebu. Uvijek u bilo koje vrijeme kad je potreba, mi svakom djetetu možemo pružiti sigurnost doma i sve što treba - poručila je Miletić.

'Imali smo pravu vojsku pomagača'

Udruga Betlehem o svemu se oglasila i na svom Facebook profilu.

- Noćas nam je stigla bebolina u Prozor života. Želim ovim putem zahvaliti hrabroj majci koja je izabrala život za svoje dijete i što je svoju bebu ostavila u sigurnim uvjetima, a nije učinila ono najgore. Želim od srca zahvaliti našim časnama na brzoj protokolarnoj intervenciji! Od srca hvala prekrasnim zdravstvenim djelatnicima iz hitne. Našoj mladoj liječnici Luciji koja ima najljepši osmijeh na svijetu. Hvala našim plavim dečkima, policiji mekanog srca kojima su oči bile pune ganuća! Hvala predivnim i predanim liječnicima u Klaićevoj.

Prava vojska pomagača. Neka samo netko kaže kako sustav ne funkcionira. I na kraju hvala dežurnoj socijalnoj radnici Petri, koja je poslije burne noći dežurstva, nježno zajedno sa mnom,

predala bebolinu u Nazorovu, dvjema lijepim anđelima koje bdiju nad svom dječicom iz doma. Hvala i vama dragi naši, što prepoznajete naš rad i silnu ljubav koju dajemo za dostojanstvo ljudskog života. Vaši beboljupci iz Betlehema - napisali su iz Udruge Betlehem na svom Facebooku.