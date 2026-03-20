AKCIJA FRANCUSKE RATNE MORNARICE

U Sredozemlju zaplijenili tanker povezan s ruskom 'flotom u sjeni'. Macron: Ratni profiteri!

Piše HINA,
Foto: Emmanuel Macron/Twitter, BENOIT TESSIER/REUTERS, Canva

"Ovi brodovi, koji zaobilaze međunarodne sankcije i krše pravo mora, ratni su profiteri", napisao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u objavi na mreži X....

Francuska ratna mornarica u petak je u zapadnom Sredozemlju zaplijenila tanker za naftu za koji je predsjednik Emmanuel Macron rekao da pripada ruskoj "floti u sjeni", mreži brodova koja Moskvi omogućuje izvoz nafte unatoč zapadnim sankcijama. Lokalni dužnosnici ranije su u petak potvrdili za Reuters da se mornarica ukrcala na brod naziva Deyna, pod zastavom Mozambika, zbog sumnje da plovi pod lažnom zastavom. Brod je isplovio iz ruske luke Murmansk.

Operacija je provedena uz pomoć britanskih saveznika, priopćila je francuska prefektura za Sredozemlje.

NEVJEROJATNO Časnik otišao na jutarnje trčanje i slučajno otkrio tajni položaj francuskog nosača zrakoplova!
Časnik otišao na jutarnje trčanje i slučajno otkrio tajni položaj francuskog nosača zrakoplova!

Rusija, kojoj je nametnuto sve više međunarodnih sankcija zbog invazije na Ukrajinu 2022. godine, nije odmah komentirala zapljenu tankera. Moskva je ranije zapljene svojih tankera ili brodova koji prevoze njezin teret nazivala činom piratstva.

Na zahtjev tužiteljstva, brod je pod pratnjom prepraćen do sidrišta radi daljnjeg pregleda, priopćila je francuska vojska.

"Ovi brodovi, koji zaobilaze međunarodne sankcije i krše pravo mora, ratni su profiteri", napisao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u objavi na mreži X. "Oni nastoje ostvariti dobit i financirati ruske ratne napore."

UDAR U LIBANONU DRAMATIČNI VIDEO Rusi tvrde: Izrael je napao rusku TV ekipu! Izraelci: Ne bismo mi to nikad
DRAMATIČNI VIDEO Rusi tvrde: Izrael je napao rusku TV ekipu! Izraelci: Ne bismo mi to nikad

To je bilo drugo takvo presretanje koje je Francuska provela posljednjih mjeseci. U siječnju je zaustavila tanker Grinch između južne obale Španjolske i sjeverne obale Maroka pod sumnjom da je dio ruske flote u sjeni. Francuska mornarica pomogla je Belgiji u trećoj sličnoj operaciji početkom ožujka.

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'
SUTRA PRISEGA

Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'

Od ukupno 800 ročnika, njih 446 prijavilo se dobrovoljno, dok je 352 muškaraca pozvano na služenje vojnog roka. Upravo među dobrovoljcima, uz još 81 ženu, nalazi se i Thompsonova kći
SORRY, NISMO GA VIDJELI Ovo je 'nevidljivi' F-35 koji su Iranci pogodili. Čudo je tehnologije
POVIJESNI TRENUTAK

SORRY, NISMO GA VIDJELI Ovo je 'nevidljivi' F-35 koji su Iranci pogodili. Čudo je tehnologije

Službenog naziva Lockheed Martin F-35 Lightning II, ovaj zrakoplov pete generacije predstavlja vrhunac moderne vojne tehnologije.

