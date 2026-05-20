Ostojić: 'Ova država je ubila dječaka, svi smo krivi kad mislimo da nije naš problem'

Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić (SDP) oglasio na Facebooku nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Poručio je da odgovornost za tragediju ne snosi samo počinitelj, nego i institucije koje su mu omogućile da ponovno bude na slobodi i koristi oružje. Ostojić podsjeća da je osumnjičeni ranije bio osuđen za ubojstvo 24-godišnje Marijane, a onda je iz zatvora izašao nakon 12 godina te nastavio živjeti bez posljedica.

- Ova država je u subotu ubila dječaka. Osuđeni ubojica samo je počinitelj djela. Nakon što je ubio 24 godišnju djevojku sa 17 uboda nožem, država mu je omogućila slobodu i posjedovanje vatrenog oružja iz kojeg je ispalio 10 hitaca u Luku. Omogućila mu je tako što je nakon samo 12 godina pušten iz zatvora, što je za obiteljsko nasilje rehabilitiran, tako što mu je kazna mijenjana novčanom kaznom, zato što mu suđenje za posjedovanje vatrenog oružja iz 2023. godine još nije ni počelo uz objašnjenje suda da to nije bio hitan predmet. Ubio ga je sistem. Onaj isti koji Banožiću omogućuje privatan ulaz u policijsku postaju kao na audijenciju nakon što je ubio čovjeka, onaj isti koji taj isti Banožić koristi za kazneno prijavljivanje svjedoka jer mu se ne sviđa što je bio prisutan u vrijeme nesreće pa je svjedok. Kriv je isti onaj sustav koji je povjerovao u Horvatinčićevu sinkopu kad je treći put ubio nekog, kojoj nitko nije kriv za smrt radnika Jadrolinije, kriva je ista ona država koja je iznjedrila Pavleke, Beroše, Barbariće... Jeste li ikada čuli da je itko od njih osuđen? - piše Ostojić u objavi.

Krivi sustav 'bez posljedica' te dodaje da je upravo on ispratio Luku, a krivi i građane koji biraju vlast koja 'uhljebljuje nesposobne i spašava svoje'.

- Da, sustav "bez posljedica" danas je ispratio Luku. Svi smo krivi. Svaki put kad prešutimo, kad ne reagiramo, kad mislimo da nije naš problem. A najviše oni koji su birali zločinačku organizaciju koja je urušila sustav. Uhljebljivanjem nesposobnih, spašavanjem svojih, pranjem ruku. Uništili su pravosuđe, od Ustavnog do prekršajnog suda, policija nema zaštitu za obavljanje svog posla i počinitelji šetaju bez ikakvih posljedica. Sve je dopušteno, za sve postoje dvostruke konotacije, 30 ministara je otišlo zbog afera samo da bi ih se uhljebilo na drugim izdašnim pozicijama. Da, svi smo krivi. A najviše vi koji ste zaokružili HDZ i svojim olovkama na biralištima repetirali ono oružje u subotu - zaključio je tekst objave.