Putin: Rusija i Kina protiv 'diskriminatornih' sankcija

Rusija i Kina zajednički se protive 'diskriminatornim' sankcijama u globalnoj trgovini koje ometaju svjetski društveno-ekonomski razvoj, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin u pisanom intervjuu za kinesku novinsku agenciju Xinhua.

Dvije zemlje nastavit će raditi na smanjenju međusobnih trgovinskih prepreka, rekao je Putin u subotu, uoči četverodnevnog posjeta najvećem ruskom trgovinskom partneru.

„Ukratko, gospodarska suradnja, trgovina i industrijska suradnja između naših zemalja napreduju u više područja. Tijekom mog posjeta sigurno ćemo razgovarati o daljnjim izgledima za obostrano korisnu suradnju i novim koracima za njezino intenziviranje u korist naroda Rusije i Kine”, rekao je Putin.

Posjet Kini, Putinov prvi od svibnja prošle godine, dolazi u trenutku kada nastoji preokrenuti usporavanje bilateralne trgovine dok ruski rat u Ukrajini i dalje bjesni, unatoč nedavnom samitu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci.

Kada su zapadne nacije prekinule veze s Rusijom nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., Kina je priskočila u pomoć, kupujući rusku naftu i prodajući robu od automobila do elektronike, što je bilateralnu trgovinu podiglo na rekordnih 245 milijardi dolara u 2024. godini.

Putin i Xi proglasili su strateško partnerstvo 'bez ograničenja' 2022. godine. Njih dvojica su se sastali više od 40 puta u posljednjem desetljeću.