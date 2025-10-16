Oštro priopćenje feminističkih udruga o intervjuu Matanića: 'Nije se ispričao, napao je žene'

Neformalna mreža NO SH/T - Ne seksizmu, homofobiji i transfobiji, koja okuplja 15 feminističkih organizacija, ošto je osudila intervju redatelja Dalibora Matanića objavljen u jednom ženskom časopisu.

Podsjetimo, Matanić je prije više od godinu dana javno prozvan zbog neprimjerenog ponašanja i seksualnog uznemiravanja žena na setovima. Slučaj je tada izazvao reakciju javnosti i doveo do prekida njegovih profesionalnih angažmana.

Nedavno je Matanić dao intervju nakon duljeg izbivanja iz javnosti, a Neformalna mreža NO SH/T u svom priopćenju navodi kako je to bio pokušaj medijske rehabilitacije.

- U cijelom intervjuu, umjesto jasnih termina poput „seksualno nasilje“, koriste se eufemizmi poput „neprimjereno ponašanje“ koji umanjuju težinu Matanićevih djela. Njegove izjave o „rubnom humoru“ i „rubnim interakcijama“ dodatno sugeriraju da su granice prema žrtvama nejasne i fleksibilne. Takav pristup relativizira nasilje nad ženama i prebacuje Matanićeve postupke iz domene kaznenog djela u trivijalni prestup - navodi Mreža u svom priopćenju dodajući kako se relativizira nasilje, degradira žene i njihova isustva te da se ruši granica između zaštite žrtava i populističke promocije zlostavljača.

Foto: Sandra Simunovic/Pixsell

- Najproblematičniji dio intervjua jest Matanićevo korištenje ovisnosti kao objašnjenja za seksualno uznemiravanje. Tisućama ovisnika u Hrvatskoj nije se dogodilo da postanu seksualni predatori. Ovisnost ne čini od vas zlostavljača - to čini svijest o vlastitoj moći i namjerni izbor da je zloupotrijebite. Kada kaže „to nisam bio ja“, Matanić odbacuje odgovornost za svoje svjesne izbore i ponašanja. A kada mu se bez kritičkog pristupa dopušta da takvu izjavu iznosi, Gloria mu omogućuje da dodatno izbjegne suočavanje s posljedicama svojih djela i da ponovno preoblikuje narativ u svoju korist. Ovakvo glorificiranje zlostavljača kroz priču o „oporavku“ šalje ženama zastrašujuću poruku: prijavljivanje nasilja ne vrijedi truda jer će njihov glas uvijek biti preglasan pričom o „drugoj prilici“ nasilnika. Umjesto da potiču prijavljivanje nasilja, mediji na taj način postaju suučesnici u održavanju statusa quo i obeshrabruju žene da prekinu ciklus zlostavljanja - ističu dalje u priopćenju.

Naveli su i kako je Matanić u cijelom intervjuu izbjegao preuzeti konkretnu odgovornost za svoja djela. Neformalna mreža NO SH/T u priopćenju je i zatražila nekoliko stvari.

- 1. Javnu ispriku časopisa Gloria i urednice čitateljicama i žrtvama seksualnog nasilja zbog davanja platforme predatoru te uklanjanje spornog videa i članka; 2. Prekid svih oblika medijske podrške osobama optuženima za seksualno uznemiravanje dok ne prođu transparentne pravne postupke i ne preuzmu punu odgovornost za svoje postupke; 3. Edukaciju novinarki i novinara o odgovornom izvještavanju o slučajevima seksualnog nasilja - stoji među njihovim zahtjevima.

Zaključuju kako je Matanićev intervju bio napad na sve žene koje su se usudile progovoriti o zlostavljanju.

- Šalje im poruku da će njihovi zlostavljači, ako imaju dovoljno moći i medijske podrške, uvijek pronaći put natrag u javni prostor kroz priče o „oporavku“ i „promjeni“ Nulta tolerancija prema seksualnom nasilju znači da nema povratka bez istinske odgovornosti, javne isprike žrtvama i trajnih promjena u ponašanju - a ništa od toga nismo čule u ovom intervjuu - zaključuju iz Mreže.

Priopćenje potpisuju Centar za građanske inicijative Poreč (CGI), Centar za društveni razvoj, istraživanja i inovacije – INOVA, Ženska grupa Karlovac “Korak”, Udruga “Sofija”, Udruga Dugine obitelji, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, NDC Osijek – Nansen dijalog centar, Centar za ženske studije, Udruga ZUM, Udruga HERA Križevci, Centar za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin”, Udruga PaRiter, Udruga “Delta”, Centar za žene Adela i U Dobroj Vjeri.