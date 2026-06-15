Sin norveške princeze osuđen zbog silovanja, ide u zatvor

Marius Borg Høiby, sin norveške prijestolonasljednice Mette-Marit i posinak prijestolonasljednika Haakona, proglašen je krivim za silovanje i više drugih kaznenih djela te je osuđen na četiri godine zatvora, odlučio je sud u Oslu, prenosi Daily Mail. Naime, radi se o o jednom od najpraćenijih sudskih procesa u novijoj norveškoj povijesti, koji je mjesecima punio naslovnice medija i izazvao veliku pozornost javnosti.

Sud je Høibyja (29) proglasio krivim za dvije točke optužnice za silovanje, jedno kazneno djelo obiteljskog nasilja te više drugih prekršaja. Istovremeno je oslobođen po dvije druge optužbe za silovanje.

Tužiteljstvo je tijekom postupka tražilo kaznu od sedam godina i sedam mjeseci zatvora, dok je obrana odbacivala najteže optužbe. Høiby je tijekom suđenja priznao dio lakših kaznenih djela, ali je negirao optužbe za silovanje. Na presudu ima pravo žalbe.

Suđenje je trajalo sedam tjedana, a sud je razmatrao stotine poruka, videosnimki i druge digitalne dokaze. Dio optužbi odnosio se na događaje koji su se, prema navodima tužiteljstva, odvijali tijekom razdoblja od nekoliko godina.

Høiby nema kraljevsku titulu niti obavlja službene dužnosti, no zbog bliskih veza s norveškom kraljevskom obitelji cijeli je slučaj izazvao snažne reakcije u zemlji. On je najstariji sin princeze Mette-Marit iz veze prije njezina braka s budućim norveškim kraljem Haakonom.