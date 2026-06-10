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Sinu norveške princeze nisu dopustili posjet bolesnoj majci

Piše HINA,
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Sinu norveške princeze nisu dopustili posjet bolesnoj majci
Foto: RPE-Albert Nieboer NETHERLANDS OUT /dpa -NO WIRE SERVICE-/DPA

Sud je odbio zahtjev Mariusa Borga Høibyja za privremeno puštanje iz pritvora kako bi posjetio majku Mette-Marit, koja čeka transplantaciju pluća.

Marius Borg Hoiby, sin norveške kraljevne Mette-Marit, neće biti pušten iz pritvora kako bi posjetio bolesnu majku u bolnici, izvijestili su lokalni mediji u srijedu, pozivajući se na odluku žalbenog suda. Sud je zaključio da "i dalje postoji velika vjerojatnost da bi Hoiby mogao počiniti daljnje prijestupe bude li pušten", objavila je javna norveška radiotelevizija. Do izvješća je došlo nakon što je niži sud u Oslu u ponedjeljak dozvolio da se Hoibyja, kojem se sudi zbog optužbi za silovanje, pusti, no tužitelji su odmah uložili žalbu na tu odluku. Policija se od ranije protivi njegovom puštanju, javlja njemačka agencija dpa. maDvadesetdevetogodišnji Hoiby se suočava s nizom optužbi, uključujući četiri točke optužnice za silovanje, a presuda će biti objavljena u ponedjeljak. Tužiteljstvo traži zatvorsku kaznu u trajanju od sedam godina i sedam mjeseci dok je obrana zatražila oslobađanje od optužbi za silovanje.

BORBA ZA DAH Norveškoj princezi Mette-Marit prijeti transplantacija pluća
Norveškoj princezi Mette-Marit prijeti transplantacija pluća

Njegova mati Mette-Marit ima ozbiljnih zdravstvenih poteškoća s plućima te je u bolnici.

Stavljena je na listu čekanja za transplantaciju pluća nakon značajnog pogoršanja zdravstvenog stanja u kojem bez operacije vjerojatno može poživjeti još tek godinu dana, rekli su njezini liječnici u petak.

Kraljevska obitelj je već u prosincu objavila da supruga prijestolonasljednika treba nova pluća.

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Pedesetdvogodišnjakinja ima neizlječivu plućnu fibrozu, kroničnu bolest koja uzrokuje ožiljke na plućima i dovodi do otežanog unosa kisika zbog zadebljanja stijenki, te svakodnevno koristi koncentrator kisika. 

"Sjediti tamo dok je mama toliko bolesna je nepodnošljivo", rekao je Hoiby tijekom saslušanja na sudu u Oslu, prema listu Verdens Gang.

Kazao je da mu veoma teško pada što ne može biti podrška majci u njenoj situaciji. Na sudu je ustrajao u tome da sada "nikada ne bi učinio nešto što bi pogoršalo situaciju".

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