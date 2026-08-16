Osumnjičenik (19) za pucnjavu na sveučilištu u SAD-u skrivao se više od 14 sati u ormaru

Mladić osumnjičen za pucnjavu u kojoj je u subotu ranjeno pet osoba u kampusu Državnog sveučilišta u Virginiji (VSU) pronađen je i uhićen nakon što se više od 14 sati skrivao u ormaru studentskog doma. Vlasti su potvrdile da napadač nije student sveučilišta.

Uhićenje nakon cjelodnevne potrage

Osumnjičenik, identificiran kao 19-godišnji Camron Harris, pronađen je u subotu u 16 sati u zgradi Seward Hall u kampusu VSU-a, izjavio je poručnik lokalne policije James Lamb. Pucnjava se dogodila istog dana oko 1:30 ujutro, što znači da je osumnjičenik proveo više od 14 sati u bijegu i skrivanju unutar kampusa.

Harris, koji ne studira na sveučilištu, odveden je u okružni zatvor Chesterfield gdje je optužen po četiri točke za zlonamjerno ranjavanje i četiri točke za uporabu vatrenog oružja prilikom počinjenja kaznenog djela. Određen mu je pritvor bez mogućnosti jamčevine, a policija je najavila da bi protiv njega mogle biti podignute i dodatne optužnice, kako je izvijestio The Guardian.

Petero ranjenih, jedna osoba u kritičnom stanju

Policija okruga Chesterfield priopćila je da su policajci po dolasku na mjesto događaja ispred studentskih domova zatekli petero ljudi s prostrijelnim ranama. Sve žrtve, u dobi od 17 do 23 godine, prevezene su u lokalne bolnice. Jedna od žrtava, 21-godišnji muškarac koji također nije student VSU-a, zadobila je ozljede opasne po život i nalazi se u kritičnom stanju.

Preostale četiri žrtve, među kojima je i jedan 20-godišnji student sveučilišta, zadobile su lakše ozljede i u međuvremenu su puštene iz bolnice. Odmah nakon incidenta cijeli je kampus bio zatvoren dok su snage sigurnosti tragale za napadačem.

Motiv napada još uvijek nepoznat

Iako je osumnjičenik uhićen, policija još nije objavila informacije o mogućem motivu napada, navodeći da je istraga i dalje u tijeku. U početnom priopćenju sa sveučilišta navedeno je kako se sumnja na "više napadača", a istražitelji su kasnije potvrdili da tragaju za dodatnim osobama koje su možda pucale tijekom incidenta, pokušavajući utvrditi jesu li djelovale u samoobrani ili kao agresori.

Sveučilište je kasnije objavilo kako vjeruje da nakon uhićenja više ne postoji neposredna prijetnja sigurnosti studentske zajednice.

"Svjesni smo zabrinutosti koju je ovaj incident izazvao među našim studentima, roditeljima, bivšim studentima, prijateljima i širom VSU zajednicom", stoji u priopćenju. "Sigurnost i dobrobit naših studenata ostaju naš najveći prioritet."

Pitanje sigurnosti na američkim kampusima

Državno sveučilište u Virginiji javno je sveučilište smješteno tridesetak kilometara južno od Richmonda, s oko 5700 studenata. Riječ je o jednom od povijesno crnačkih sveučilišta i koledža (HBCU) u Sjedinjenim Američkim Državama. Pucnjava se dogodila netom nakon što su mnogi studenti završili program dobrodošlice za brucoše.

Ovaj incident ponovno je otvorio pitanje sigurnosti na kampusima, posebice na institucijama poput VSU-a. Povijesno crnačka sveučilišta posljednjih su godina suočena s valom prijetnji, uključujući dojave o bombama i pucnjavama. Samo tijekom 2022. godine zabilježene su najmanje 72 takve prijetnje, što je dovelo do zatvaranja kampusa, otkazivanja nastave i povećane anksioznosti među studentima i osobljem.

Prema podacima neprofitne organizacije Gun Violence Archive, od početka godine diljem SAD-a zabilježeno je više od 300 masovnih pucnjava, koje se definiraju kao incidenti u kojima su najmanje četiri osobe ranjene ili ubijene. Sjedinjene Države godinama bilježe visoke brojeve oružanih napada, a značajan dio njih događa se upravo u školama i na sveučilišnim kampusima. Takva crna statistika potaknula je brojne pozive na strožu saveznu kontrolu oružja, no američki Kongres godinama ne uspijeva donijeti značajnije restrikcije.

*uz korištenje AI-ja