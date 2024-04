Osvajao je srca, a živio mračnim životom: Nicole je bježala i u modricama vikala da će je ubiti

Heroj koji se uzdigao iz siromašne četvrti San Francisca, rušitelj sportskih rekorda, jedan od najboljih i najslavnijih igrača američkog nogometa, glumac u brojnim Hollywoodskim filmovima i reklamama, a ostaje upamćen kao simbol obiteljskog nasilja i rasne podjele. Glavni osumnjičeni u slučaju dvostrukog ubojstva koje je zaokupilo američku naciju i cijeli svijet, a koje je ostavilo pravne i kulturne posljedice godinama poslije. O.J. Simpson preminuo je u 76. godini. Uzrok smrti bio je rak, objavila je njegova obitelj na društvenoj mreži X.

Proveo je Simpson i devet godina, od 33-godišnje kazne, zbog otmice i oružane pljačke nevezane uz ubojstvo svoje bivše supruge. Pustili su ga u listopadu 2017. iz zatvora Lovelock Correctional Center nedaleko od Rena.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kroz njegovu sportsku i glumačku karijeru opisivali su ga kao staloženog čovjeka, dobrog izgleda koji uvijek nosi topli osmijeh. Zbog toga je bio i superzvijezda marketinških agencija, akter reklama najvećih američkih korporacija, neizbježni sportski komentator. Čovjek kojeg su američki građani, opijeni superzvijezdama, obožavali sresti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

A onda se njegov ugled srozao. Simpson je bio optužen za ubojstvo Nicole Brown Simpson i Ronalda Goldmana u brutalnom napadu nožem na stazi izvan njezine kuće u četvrti Brentwood u Los Angelesu u lipnju 1994. Zbog toksične kombinacije rasnih podjela, slavnih osoba, ubojstva, cijeli slučaj je brzo postao ono što je Time časopis nazvao "Godzilla tabloida". Maratonsko, osmomjesečno suđenje, emitirali su na nacionalnim televizijama.

Foto: Profimedia

Tragovi krvi i drugi dokazi povezali su ga s zločinom, ali 1995. porota je prihvatila tvrdnju obrane da je Simpsonu podmetnuto ubojstvo od strane rasističkih policajaca u Los Angelesu. Članovima porote, u kojoj su većina članova bili Afroamerikanci, trebalo je manje od tri sata da ga oslobode. Presuda je izazvala produbila jaz između crnaca i bijelaca kada je riječ o rasizmu i policijskom ponašanju. Te podjele i dalje su očite gotovo 30 godina poslije.

Duboke podjele u društvu

Iako Simpson nije proglašen krivim, obitelji Goldman i Brown 1997. privatno su tužile Simpsona i dobile odštetu od 33,5 milijuna dolara. No većina nikad nije naplaćena.

- Simpsonov slučaj pokazao je da su kad je u pitanju provođenje zakona i vjera u policiju i pravosudni sustav, crnci i bijelci 1995. godine živjeli u različitim zemljama - rekao je autor i pravni analitičar Jeffrey Toobin za "Frontline", dokumentarni program PBS-a.

- Ovaj slučaj sigurno je to dobro pokazao - istaknuo je.

Koliko je slučaj zaokupirao Amerikance pokazuje i podatak da su američke tvrtke navodno izgubile 40 milijardi dolara samo zbog smanjene produktivnosti zaposlenika koji su pratili suđenje. Gotovo cijeli SAD je zastao da bi saslušao presudu. Promet na njujorškoj burzi pao je za 41 posto, a telefonski razgovori za 58 posto.

Nije suđenje sa, kako su to opisivali analitičari, cirkusantskom atmosferom ostavilo posljedice samo na običan puk. Novinari i stručnjaci koji su bili dio suđenja ili ga pratili, kasnije su i sami postali svojevrsne zvijezde.

Jeffrey Toobin, koji je komentirao suđenje na televiziji, kasnije je postao istaknuti autor i novinar. Bio je tu i pravni analitičar Harvey Levin, koji je kasnije pokrenuo web stranicu za vijesti o slavnima TMZ.com, i Greta Van Susteren koja je postala voditeljica kabelskih vijesti.

Hollywoodski "parazit" Brian "Kato" Kaelin, koji je živio u bungalovu na Simpsonovom imanju Simpsona, postao je kratkotrajna medijska senzacija. Četiri dana je svjedočio, šarao izjavama sve dok ga tužiteljica Marcia Clark nije proglasila nevažnim svjedokom za tužiteljstvo.

Proslavio se i Simpsonov pravni tim. Njegov glavni odvjetnik bio je Johnnie L. Cochrana Jr. i Robert Kardashian čije kćeri su postale, a još uvijek jesu, medijske zvijezde i starlete.

Što se tiče O.J.-ja, iako naposljetku proglašen nevinim, izgubio je svoju popularnost. Korporacije i marketinške agencije počele su ga izbjegavati, stisli su ga dužnici, nisu ga više zvali ni za sportske komentare. No, kako je prije suđenja navikao na život na visokoj nozi, tu razinu želio je i zadržati. Brojni su bili projekti i "projekti" kako bi došao do novca. Posljednji je bila ideja o organiziranoj oružanoj pljački 2007. Htjeli su opljačkati dva trgovca antikvitetima u hotelskoj sobi u Las Vegasu. Simpson je tvrdio da su dvojica tražila prodaju ukradenih osobnih predmeta iz njegove sportske i filmske karijere. To je dovelo do njegovog uhićenja, suđenja, osude i kazne od 33 godine zbog otmice i oružane pljačke.

No, krenimo ispočetka...

Orenthal James Simpson rođen je u San Franciscu 9. srpnja 1947. godine. Odrastao je u teškoj četvrti Potrero Hill. Patio je od rahitisa kad je imao 2 godine i morao je nositi pomoćne nogavice koje je napravila njegova majka, sve dok nije napunio 5 godina. Usprkos tomu, izrastao je u robusnog i nemirnog tinejdžera koji je bio sklon nasilju.

Pridružio se bandi Persian Warriors i bio je nekoliko puta suspendiran iz škole.

- Bio sam u mnogim uličnim borbama - kasnije je rekao. "Možda zato što sam obično pobjeđivao," znao je istaknuti.

Zahvaljujući, uglavnom, odlučnosti svoje majke, koja je radila noćne smjene kao njegovateljica i odgajala četvero djece, Simpson je završio srednju školu 1965. godine. Njegove fizičke sposobnosti učinile su ga sportskim talentom, ali momčadi za koje je igrao bile su loše kao i njegove ocjene. Stoga nije privukao interes koledža koji imaju velike sportske programe.

Foto: IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch

Umjesto toga, upisao se na City College of San Francisco, gdje je rušio rekorde američkog nogometa kao junior koledža. Primili su ga na Sveučilište Južne Kalifornije 1967. Njegova kombinacija brzine i snage impresionirala je trenere. Simpson je mogao pretrčati 100 jardi (91,44 metar) u 9,3 sekundi. Svjetski rekord u to vrijeme bio je 9,1 sekundu. Kao član atletske momčadi Sveučilišta bio je dio štafete na 400 metara koja je postavila svjetski rekord od 38,6 sekundi 1967. godine.

Na terenu je Simpson odmah privukao pažnju kao jedan od najboljih running backova u zemlji. Godine 1967. njegovim trkama i osvajanjem jarda pobjeđivali su brojne utakmice, a to ih je dovelo i do prvog mjesta među koledžima.

Sljedeće godine Simpson je osvojio Maxwell Award i Heisman Trophy kao najbolji koledž igrač zemlje.

"Većina stručnjaka", pisao je Sport magazine, "ocjenjuje O.J. Simpsona kao najvećeg running backa u povijesti nogometa na koledžima."

Foto: QMA

Tih godina oženio se s Marguerite Whitney, svojom djevojkom iz srednje škole. Stekli su troje djece, a već tada je i dobro zarađivao. Kupio je svojoj majci kuću kad je imao dvadesetak godina.

Simpson, nadimka "Juice", bio je prvi izbor na draftu 1969. i potpisao s osrednjim Buffalo Billsima. Proveo je tri, ne baš dobre sezone, u Buffalu. Sve dok nije došao trener Lou Saban i izgradio napad oko svog brzog trkača. Pod Sabanom, O.J. je osvojio više od 1000 jardi pet godina zaredom te četiri puta bio najbolji running back NFL-a.

- O.J. ima veliku brzinu, munjevitu brzinu - rekao je Saban Time Magazineu 1973.

- On je jednostavno O.J. i živi u svom svijetu kad ima loptu - dodao je.

Iste godine Simpson je postavio jednokratni NFL rekord postizanjem 250 jardi protiv New England Patriotsa na otvaranju sezone. U drugoj utakmici sezone, također protiv Patriotsa, trčao je 219 jardi na snijegom pokrivenom terenu. U zadnjoj utakmici sezone, protiv New York Jetsa, osvojio je 200 jardi kako bi završio s ukupno 2003, rušeći rekord Jim Browna od 1863 jarda, postavljen 1963. godine. Bio je prvi igrač u povijesti profesionalnog nogometa koji je trčao više od 2000 jardi u sezoni.

Završio je svoju NFL karijeru 1979. godine nakon dvije sezone sa svojim San Francisco 49ersima. Šest godina kasnije primljen je u Kuću slavnih američkog nogometa.

Poremećeni odnosi

No Simpson je bio više od izvanrednog nogometaša. Njegovi pristojni javni istupi činili su ga jednim od najpoznatijih i najomiljenijih medijskih lica u zemlji. Glumio je u komedijama poput Golog pištolja, kao i Paklenom tornju... Pojavio se i u TV miniseriji iz 1977. "Roots".

Pridružio se i ABC-ovoj ekipi "Monday Night Football" gdje je radio uz voditelja Howarda Cosella i dvojicu bivših nogometnih zvijezda, Franka Gifforda i Dona Mereditha.

No, simpatična javna persona skrivala je turbulentan i ponekad brutalan privatni život. Simpson je 1977. upoznao plavu, 18-godišnju konobaricu zvanu Nicole Brown. Tad je bila tek izašla iz srednje škole, a već su iduće počeli živjeti skupa. O.J. je u to vrijeme još bio oženjen.

Foto: IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch

O.J. i Marguerite razveli su se tek 1979. godine, a on i Nicole vjenčali su se 1985. godine.

Bio je to buran odnos. Simpson su proglasili serijskim ženskarošem koji nije mogao odoljeti hvalisanju svojim seksualnim osvajanjima, ali postojali su i dokazi da je imao brojne ljubomorne ispade u vezi sa svojom suprugom. Nicole Simpson barem osam puta je nazvala policiju zbog zaštite. Iste godine kad su se vjenčali zatražila je pomoć, rekavši da je O.J. razbio vjetrobransko staklo njezinog automobila bejzbolskom palicom.

Ozbiljniji incident dogodio se na Silvestrovo 1989. Nicole Simpson nazvala je policiju oko 3 ujutro, a kad je stigao policijski auto, skočila je iz grmlja ispred njihove kuće noseći samo grudnjak i trenirku. Policija je izvijestila da je imala modro oko, posjekotinu na usni i ljubičaste modrice po licu i vratu.

- Ubija me, ubit će me! - vikala je.

Bijesni O.J. Simpson izašao je iz kuće obučen u kućni ogrtač. Policajci su mu rekli da je uhićen, ali dopustili su mu da uđe unutra i promijeni odjeću. Ponovno je izašao nekoliko minuta kasnije, uskočio u svoj Bentley i otišao. Policija ga nije pratila, niti ga je optužila za bijeg. Simpson je kasnije priznao da je kriv za nasilje nad suprugom. Dobio je uvjetnu kaznu. Tri mjeseca kasnije, potpisao je novi ugovor o emitiranju za NBC Sports.

Nicole je napustila O.J.-ja u siječnju 1992. i dobila razvod u listopadu. No u roku od nekoliko mjeseci ponovo su se viđali. Krenuli ispočetka, vratili se na staro. U listopadu 1993. Nicole je opet nazvala policiju, ovaj put moleći ih za pomoć. O.J. je razbio stražnja vrata njezine kuće.

Početkom 1994. Nicole je prijateljima da zauvijek napušta Simpsona. Kobnog 12. lipnja Nicole je bila s obitelji na školskom glazbenom recitalu. Tamo je bio i O.J. Međutim, tamo nisu razgovarali. O.J. se nije pridružio ni na večeri njoj i njezinoj obitelji, a koju su odmah poslije recitala imali u lokalnom restoranu Mezzaluna. U tom restoranu radio je Ronald Goldman koji će nekoliko sati kasnije također biti ubijen. Nicole je u restoranu ostavila naočale, a nakon posla Ronald, konobar koji je površno poznavao Nicole, ponudio se da joj ih donese kući oko 21:45.

Foto: Profimedia

Njihova izrezana i krvava tijela pronašli su tri sata kasnije. Nicole je ležala u lokvi krvi, s dubokim ranama po glavi i vratu, dok su Ronaldovo tijelo pronašli nešto dalje. Imao je 22 uboda nožem. Istraga je zaključila da je Nicole napadnuta prva, a Ronald je ubijen kad je omeo napadača.

Odmah u startu, Simpson je bio jedini ozbiljni osumnjičeni, iako je tvrdio da je nevin. Njegovi su odvjetnici organizirali da se preda 17. lipnja, ali O.J. je pobjegao u bijelom Fordu. U autu s prijateljem Alom Cowlingsom za upravljačem. Policijski automobili krenuli su u potjeru. O.J. je sjedio na stražnjem sjedalu, plakao je i držao pištolj u glavi. U drugoj ruci imao je slike svoje djece. Potjeru su prenosili uživo na televiziji, vidjeli su je milijuni. Nakon nekog vremena, automobil se zaustavio ispred Simpsonove kuće u Brentwoodu. Tamo su ga uhitili. Medijski cirkus je započeo.

Foto: Profimedia

Suđenje O.J. Simpsonu privuklo je veliku pozornost. Prenosilo se uživo na televiziji, napisane su tisuće članaka, a u godinama nakon objavljeni su deseci knjiga, filmova i dokumentaraca. Na suđenju su sudjelovale stotine svjedoka, a spis je imao desetke tisuća stranica.

Sam proces ostavio je veliki otisak u američkoj javnosti. Presuda se često raspravlja i dan danas, a 2016. godine izašla su i dva televizijska serijala kako bi i nove generacije upoznali sa slučajem O.J. Simpsona - od simpatične javne ličnosti do obiteljskog nasilnika i glavnog osumnjičenika za dvostruko ubojstvo.

Nakon oslobođenja, nekada nezaustavljiva nogometna zvijezda i slavna osoba, imala je još nekoliko incidenata. Godine 2001. Simpson je optužen za napad tijekom incidenta na cesti, ali su ga oslobodili. Uslijedili su drugi nasilni ispadi prije nego što je završio u zatvoru 2008. godine. zbog pljačke hotela. Kasnije je rekao da mu je to bilo olakšanje.

- Samo bi me zaključali u zatvor. Nema sumnje u moj um. Ja sam najpoznatiji zatvorenik - rekao je.

Foto: IMAGO/John Barrett/HISTORY

Nekoliko dana nakon svog 70. rođendana, 2017. godine, dobio je uvjetni otpust. U molbama pred Odborom za uvjetno puštanje, koji ga je konačno oslobodio, Simpson je rekao: "U osnovi sam proveo život bez sukoba."

Nakon toga se nastanio u Las Vegasu, gdje je rekao Associated Pressu 2019. godine da svaki dan igra golf, spremno se fotografira sa znatiželjnicima koji ga vide u restoranima ili sportskim događajima te da nije sklon razmišljanju o prošlosti.

- Nema potrebe vratiti se i proživljavati najgori dan naših života - rekao je.

- Moja obitelj i ja smo prešli na ono što nazivamo 'zonom bez negativnosti'. Fokusiramo se na pozitivne stvari - rekao je tada.