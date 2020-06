Osvanula antireklama Čačiću u Varaždinu: Belji se s plakata

Plakat je postavljen u Optujskoj ulici u Varaždinu sa slikom Radimira Čačića kako se belji. Radi se o isječku iz videa u kojem se beljio iza leđa ministrice Blaženke Divjak

<p>U jeku predizborne kampanje situacija među kandidatima se zahuktava. Tako je u Optujskoj ulici u Varaždinu niknuo plakat <strong>Radimira Čačića</strong> - ali antikampanjski.</p><p>Naime, na plakatu velikim tiskanim slovima stoji 'Radim 15 minuta dnevno', uz sliku Čačića kako se belji - isječku iz videa gdje se krajem svibnja beljio iza leđa ministrice obrazovanja,<strong> Blaženke Divjak</strong>, dok je ona iznosila preporuke da se učenici vrate u škole.</p><p> </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Još nije jasno tko je postavio ovu antikampanju, no početkom lipnja HNS Varaždinske županije poslao je priopćenje medijima kako je 'Radimir Čačić najskuplji političar na hrvatskoj sceni'. </p><p>- Radimir Čačić svaki svoj sat rada naplaćuje 1000 kuna, radi 7,5 sati mjesečno, i za to dobiva 7312 kuna neto jer, kako je i sam potvrdio da radi samo 15 minuta dnevno u Županiji, on je najskuplji političar na hrvatskoj sceni. U koaliciji je s HDZ-om, govori da na izbore ne ide ni sa kim, a potpisuje koaliciju s SDP-om. I kojem onda Čačiću vjerovati? - stoji u priopćenju.</p><p>Kampanja za parlamentarne izbore trajat će do 4. srpnja kada počinje izborna šutnja, a do tada možemo očekivati još političkih prepucavanja.</p>