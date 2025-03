Otac Alena Halilovića: 'Otišao je u Barcelonu, a Dinamo je dobio novac. Mi nismo dobili ništa'

Drugog dana ovotjednog suđenja braći Mamić i Damiru Vrbanoviću za izvlačenje novca iz Dinama saslušani su novi svjedoci, a to su Sead i Vanessa Halilović, roditelji nogometaša Alena Halilovića te bivši nogometaši Dinama Goran Jurić i Igor Štimac.

Sead Halilović je i sam bio nogometaš koji je igrao za Dinamo. Ispričao je neugodno iskustvo koje je imao u klubu.

- Igrao sam u Dinamu sezonu 1992/1993. godine kada smo osvojili prvenstvo i kup, bio sam i reprezentativac. Nisam htio produžiti ugovor s Dinamom i zbog toga sam imao neugodnosti; pucali su mi u auto, pretukli mene i suprugu. Nitko od nadležnih nije na to reagirao. Na utakmice Dinama nisam dolazio sve dok Alen nije počeo igrati u pionirima Dinama. Mislim da je bila 2016. godina kada je moj sin Alen dobio ponude Real Madrida i Atletico Madrida. Već smo se odlučili preseliti u Španjolsku kada me je nazvao Zdravko Mamić osobno i tražio da se vratimo. Rekao je da će nam ponuditi iste uvijete koje su nam dali i Španjolci. Kako sam imao loše iskustvo s Dinamom odlučio sam angažirati odvjetnika iz Slovenije koji nas je zastupao u poslovima oko sklapanja tog ugovora. Ja nisam pregovarao oko toga ugovora nego sam Zdravku Mamiću donio ugovor koji je Alenu bio ponuđen iz Atletica. Detalje tog ugovora rješavao je naš odvjetnik, a ja sam se brinuo za financije svog sina. Taj ugovor je potpisan i poštivan je od strane Dinama - kazao je Sead Halilović dodajući da ne zna pouzdano da li je Alen tim ugovorom imao ugovoreno transferno obeštećenje od 50 posto.

- Danas si ne mogu oprostiti što sam pristao da Alen ide u Barcelonu u 3. mjesecu jer mu je u 6. mjesecu isticao ugovor i mogao je tada otići kao slobodan igrač, a mi bismo dobili 5,5 milijuna eura od Barcelone. Ovako je Dinamo dobio taj novac, a mi ništa. Praktički smo se toga odrekli - kazao je Sead čija su tri sina igrali za Dinamo.

Rekao je kako je sam dogovarao uvjete za svog sina prilikom odlaska u Barcelonu, ali da u razgovorima između klubova nije sudjelovao, iako je znao kolika je visina odštete.

Osijek: Nastavak suđenja braći Mamić i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Toliko je laži o mom sinu napisano. Alen Halilović nikada nije bio igrač Zdravka Mamića, nikada nije potpisao s njime ugovor, iako su mediji drugačije pisali. Zbog toga je moj sin imao velikih problema, nije više pozivan u reprezentaciju, javno su prijetili da će mu zapaliti kosu ako izađe na ulicu - požalio se sudu Sead Halilović.

Na pitanje tužitelja USKOK-a da li su on ili sin dobivali nekakav novac od Marija Mamića i njegove agencije Rasport Management, Sead je rekao da nisu na što je svjedoku pokazan račun s njegovim potpisom, a kojega je sudu kao dokaz dao Mario Mamić.

- To je novac od Dinama koji je dogovoren kada smo sudjelovali u pregovorima oko transfera. Ne znam tko mi ga je uplatio. Nikada nisam čuo za tvrtku Rasport Management. Nisam toj tvrtki slao nikakav račun za naplatu. Imao sam račun otvoren u jednoj austrijskoj banci na koji sam dobio 300 tisuća eura od Dinama nakon što sam ispregovarao Alenov prelazak u klub. Tako je dogovoreno s klubom, isplata tog novca i Alenove plaće - rekao je Sead.

Sead Halilović: 'Nisam prodao Alenova prava'

Tužitelj je potom svjedoku pokazao ugovor sklopljen sa ProFoot International, još jednom tvrtkom Marija Mamića na kojemu je potpis Seada Halilovića

- Ovo je moj potpis, ali ja ne znam za taj ugovor i tu tvrtku. Možda mi je to donio na potpis moj odvjetnik. Od te tvrtke nisam dobio nikakav novac - rekao je Halilović.

Odvjetnik Zdravka Mamića Filip Glavaš upitao je Halilovića zašto je u istrazi u USKOK-u od 2016. godine izjavio drugačije nego sada na sudu.

Rekao je da je od Mamića zatražio ugovor za Alena s 50 posto transfernog obeštećenja, postavio je i druge uvijete koje je Mamić prihvatio, ali se nakon toga obitelj Halilović predomislila i, na nagovor svog odvjetnika, odustala od transfernog obeštećenja.

- Ne sjećam se toga što sam tada izjavio. Prošlo je 10 godina - rekao je Sead.

Glavaš: "Da li ste prodavali neka Alenova prava?"

Halilović: "Nisam prodavao njegova prava. Pregovarao sam o Alenovim financijskim uvjetima".

Glavaš. "Da li je 300 tisuća eura koje ste dobili na svoj račun novac isplaćen na ime prodaje Alenovih ekonomskih prava?"

Halilović: "Nisam ništa prodavao."

Glavaš: "Ali potpisali ste taj ugovor s Rasport Managementom!? Tu je vaš potpis.."

Halilović: "Nisam ja ništa potpisao".

Glavaš: "Jeste pročitali ugovor potpisan s Dinamom?"

Halilović: "Nisam. Samo sam provjeravao iznose koji su mu uplaćeni."

Glavaš: "Kako ste provjeravali iznose kad niste u ugovoru pročitali o kojim se iznosima radi?"

Halilović: "Možda sam ga pročitao onda."

- Stavljamo prigovor na svjedočenje Seada Halilovića jer smatramo da se ne slaže s onime danim u istrazi i prezentiranom dokumentacijom u predmetu - rekao je Glavaš na kraju svjedočenja Halilovića.

Nakon Seada svjedočila je i njegova supruga Vanessa Halilović. Rekla je da kao Alenova majka nije bila uključena u pregovore oko njegovih transfera, a ako je nešto i potpisala, to je bilo stoga što je on bio maloljetan pa je njen potpis trebao kao suglasnost.

Jurić: 'Tražio sam isplatu, ali..'

Potom je svjedočio bivši nogometaš Goran Jurić.

- Igrao sam za Dinamo dok mi klub nije ostao dužan 180 tisuća eura. Pozvali su me na razgovor. Tražio sam isplatu, ali me nisu isplatili. Uzeo sam odvjetnika koji je tužio Dinamo, ali se par godina ništa nije događalo. Onda me je nazvao jedan poznanik, inače odvjetnik, predložio da se nađemo i rekao da može riješiti moje dugovanje. Došao je na sastanak s dvojicom stranaca koje nisam poznavao. Nakon dvadesetak dana rekao mi je da je to riješio nekom kompenzacijom. Dobio sam 50 tisuća eura u gotovini od tog odvjetnika, potpisao sam priznanicu. Povukli smo tužbu protiv Dinama - ispričao je Jurić dodajući kako je u to vrijeme Dinamo dugovao i drugim igračima.

Osijek: Nastavak suđenja braći Mamić i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Potom je svjedoku pokazan ugovor o cesiji koji je sklopljen s tvrtkom Marija Mamića Realsport Management, a na kojemu je Jurićev potpis.

- Ne sjećam se tog ugovora. Poznajem Marija Mamića, ali s njime nisam nikada razgovarao o dugovanju Dinama - rekao je potom sudu.

U nastavku suđenja očekuje se svjedočenje Igora Štimca.