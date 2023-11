Otac dječaka koji je ubijao po školi u Srbiji: 'Strijeljajte me ako treba, ali mi pustite obitelj'

Bliži se suđenje roditeljima dječaka koji je ubio devet učenika i čuvara škole 3. svibnja u OŠ 'Vladislav Ribnikar' na Vračaru u Srbiji.

Njegov otac je uhićen istog dana, a zatim je iz pritvora pokušavao prepisati imovinu na drugoga, negirao je krivnju, a na kraju su njegovi odvjetnici sazvali konferenciju na kojoj su prenijeli uznemirujuću poruku u kojoj otac poručuje: 'Ako me trebaju strijeljati nije problem, samo neka mi obitelj ostave na miru', piše Mondo.rs.

Potvrđena je optužnica protiv roditelja dječaka, koju je Više javno tužiteljstvo u Beogradu podiglo 10. listopada, a njom su obuhvaćeni i predsjednik streljane i instruktor. Ono što je iznenadilo javnost je da je optužnicom obuhvaćena i majka dječaka, pišu srpski mediji.

Otac negira krivicu

Dok su roditelji u strahu čekali ispred škole tog 3. svibnja i tražili svoju djecu, na drugom mjestu se odvijalo uhićenje oca. S lisicama na rukama, skrivajući lice, sproveden je iz zgrade u kojoj je živio s obitelji i ušao je u policijski automobil. Od tada se nalazi u pritvoru.

Ubrzo nakon uhićenja otac je na sudu negirao krivicu i iznio je svoju obranu. On se tereti za krivnju jer oružje nije držao osigurano u skladu s propisima, kao i da je sina obučavao rukovati oružjem.

Foto: Milos Tesic

- To je bio način da se izvrši pritisak na oca. On je sporazum apsolutno odbio, smatra da nije kriv u ovom postupku. Rekao je: 'Ako me trebaju strijeljati nije problem, samo neka mi obitelj ostave na miru'. Dakle, branit će se pred sudom', rekao je je njegov odvjetnik Borivoje Borović.

Što piše u optužnici protiv oca?

Kako je Nenad Stefanović, glavni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, rekao na konferenciji za medije, postoji opravdana sumnja da je okrivljeni otac dječaka u periodu od godinu dana prije tragedije obučavao sina od 13 godina da rukuje zračnim i vatrenim oružjem, kao i pripadajućom municijom, te da gađa u mete u obliku koncentričnih krugova i silueta ljudi, puni okvir, zatim kako da stoji i diše prilikom korištenja vatrenog oružja.

'On ga je u tri navrata vodio u Streljački klub 'Partizan Practical Shooting' i jednom u otvoreni prostor u Etno selo 'Gostoljublje' u Mionici usprkos činjenici da takva aktivnost i obuka ne odgovaraju uzrastu njegovog sina - rekao je Stefanović. Također nije osigurao uvjete za siguran smještaj oružja.

Foto: Milos Tesic

Kod dječaka je oružje bilo čak dva dana, a da otac nije primijetio da pištolji nisu na svom mjestu, pišu srpski mediji.

Zabranjeno raspolaganje imovinom

Ocu i majci dječaka privremeno je zabranjeno raspolaganje nekretninama i novcem.

U međuvremenu, četiri člana jedne obitelji i 27 članova drugih obitelji ubijenih u Ribnikaru podnijeli su tužbe protiv roditelja dječaka.

Obitelji traže naknadu nematerijalne štete, a ročišta su zakazana za prosinac.