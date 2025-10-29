Otac dječaka nasilnika iz Zagreba: 'Ispričavam se, ali se digla prevelika buka oko svega'

Nakon novog slučaja vršnjačkog nasilja u jednoj zagrebačkoj školi i istupa majke žrtve za RTL Danas, pred kamere je u srijedu stao otac jednog od dječaka koji su nasilje počinili. Potvrdio je kako su dječaci bili u policiji, a u četvrtak ih čeka ispitivanje u državnom odvjetništvu.

- Kao prvo bih se ispričao obitelji dječaka koji je bio žrtva nasilja radi pretrpljenog nasilja kao takvog. Ne želim umanjiti bilo kakvu odgovornost sebe kao roditelja ili djeteta, ali to je bilo na razini incidenta – naguravanje, šamaranje. Naravno, to nije način i metoda za rješavanje problema - rekao je otac.

Dodaje kako smatra da se “digla prevelika buka”, ali naglašava da se trudi sinu pokazati ispravan put.

- Dijete je u pubertetu, pogrešno je reagiralo, emocije su mu uzburkane. Cijelu večer smo razgovarali o tome kako se s problemima treba nositi - objasnio je.

Udruga: “Isprika je važan korak naprijed”

Majka žrtve danas nije htjela pred kamere, a u njeno ime govorila je Helena Ančić, predsjednica udruge Roditelji za djecu. Pohvalila je oca počinitelja zbog javne isprike.

- Htjela bih pohvaliti gospodina i zahvaliti mu jer smatram da je javna isprika jako važna. Svaka priča ima dvije strane, ali svaki slučaj treba duboko i pažljivo sagledati od početka do kraja - poručila je Ančić.

Škola šuti, uključuje se Zavod za socijalni rad

Iz škole u kojoj se incident dogodio predstavnici ni danas nisu željeli govoriti. Iz Zavoda za socijalni rad potvrđuju da ni počinitelji ni žrtva do sada nisu bili u tretmanu sustava socijalne skrbi.

- Po prijavi policije kreće se u procjenu potreba svakog djeteta, razgovor s obiteljima, procjenu rizika i kapaciteta za promjene. Na temelju toga određuju se daljnji planovi i mjere koje treba poduzeti - pojasnila je Tatjana Katkić Stanić, v.d. ravnatelja Zavoda.

Dječaci noće u popravnom domu

Policija zasad ne izlazi sa službenim informacijama o tijeku postupka, no otac jednog od dječaka otkriva da će djeca prespavati u popravnom domu dok čekaju ispitivanje u državnom odvjetništvu.

- Dječaci od 14 godina tu sjede u neizvjesnosti. Činjenica da će morati spavati u popravnom domu za njih je jako stresna - rekao je otac.

Psiholog: “Traume mogu biti prilika za jačanje”

Psiholog Božidar Nikša Tarabić poručuje roditeljima da obrate pozornost na promjene u ponašanju djece – ako se dijete koje je bilo otvoreno odjednom povuče, ili se suprotno ponaša neuobičajeno, to može biti znak da se nešto događa.

- Važno je traumatska iskustva proraditi u sigurnom okruženju. Tek tada se mogu prevladati i pretvoriti u iskustvo iz kojeg se može učiti - ističe Tarabić.

Slučaj koji je potresao javnost još je u postupku, a institucije provode procjene i razgovore s obiteljima. Dok jedni pozivaju na odgovornost, a drugi na razumijevanje, svi se slažu – vršnjačko nasilje mora se rješavati sustavno, uz podršku roditelja, škole i stručnjaka.