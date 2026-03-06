Otac dvoje djece: U subotu i nedjelju je bilo najgore

Hrvatski državljani su stigli u Zagreb iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su uvućeni u najgori rat na Bliskom istoku još od građanskog rata u Siriji i okršaja s notornom Islamskom državom. Ono što je trebao biti odmor u meki turizma, postala je igra živaca i neizvjesnosti kada je Iran odgovorio na američko-izraelski napad, vlastitim napadom po američkim ciljevima diljem užarene regije.

Jedan od njih koji se našao u toj unakrsnoj vatri smrtnih bliskoistočnih neprijatelja je i otac dvoje djece Dino Prskalo.

- Tu smo i nitko sretniji od nas. Da, bili smo s dvoje male djece. Subota i nedjelja su bili najgori. Najgore je bilo kad su počeli alarmi stizati na mobitele i tad je bila najveća panika, a od ponedjeljka je krenula priča kako se vratiti. Svaki dan su nam po dva leta otkazana, sve dok se nije pojavio vladin let s kojim smo na kraju sretno došli - rekao je i dodao da je, ipak nakon dva dana bilo lakše.

Pokretanje videa... 03:36 Hrvat stigao s Bliskog istoka | Video: 24sata

- Nakon prva dva dana panike bilo je dosta opušteno. Imali smo dojam da ljudi tamo vjeruju svojoj Vladi, onda smo se i mi opustili, više je postojao logistički problem nego sigurnost. Prije dva dana je bila prva najava da će biti vladinih letova. Rečeno je jučer ujutro da će biti prvi, ali nije bilo. Poslan nam je upitnik vezano za prioritetne skupine tako smo i mi završili na ovom letu s dvoje male djece, let je bio osam sati, ali i posada i svi su bili super. Imali smo pit i jest cijelo vrijeme. Zahvalni smo Vladi jer mislim da sada nismo došli da ne bi sigurno do sredine idućeg tjedna uspjeli doći - rekao je otac dvoje djece i otkrio da je ovo bilo pet do 12.

Hrvatski državljani iz Ujedinjenih Arapskih Emiratima sletli su u zracnu luku u Zagrebu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Ovo je bila zadnja šansa da relativno na vrijeme stignemo. Osjećaj je super, malo je hladno, presretni smo sto se vraćamo u rutinu - zaključio je.