Otac iz pakla: Djevojka (16) ga odlučila upoznati, on ju pipkao i nagovarao na spolne odnose

Vidjevši kamo sve to vodi, djevojka je odlučila prekinuti svaki kontakt s ocem, što on nije prihvatio. Slijedio ju je poput sjene kud se god kretala. Slao je mnoge neprimjerene poruke i pisma

<p>Otac iz “noćne more” uskoro bi trebao sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda zbog dva kaznena djela. Odvjetništvo ga tereti za nametljivo ponašanje i bludne radnje te za uznemiravanje izvanbračne partnerice, koje je počinio tijekom 2014. i 2015.</p><p>Muškarac (43) napustio je 1998. svoju djevojku, koja je tad bila u šestome mjesecu trudnoće. Ona je rodila kćer, s kojom biološki otac, kao ni s njezinom majkom, nikad nije kontaktirao. Djevojčica je u 15. godini preko Facebooka stupila u kontakt s ocem želeći ga upoznati. No on joj nije odgovarao godinu dana, a u njezinoj 16. godini odjednom se kod njega pojavila želja da upozna kćer, koja je s majkom živjela u gradiću na sjeverozapadu Hrvatske.</p><h2>Poljubio ju je u usta </h2><p>Prvi put susreli su se kafiću. Djevojka je došla kući ne samo razočarana nego i emocionalno uzdrmana ponašanjem svojeg oca. Prema optužnici, djevojka je u istrazi, ali i pred socijalnim službama, kazala kako ju je otac cijelo vrijeme dirao po natkoljenici, što je nju uznemiravalo. Pored toga, kad ga je na rastanku željela poljubiti u lice, on je okrenuo glavu i tako ju postavio da je poljubac završio na usnama. Pitao ju je ima li kakvog seksualnog iskustva s muškarcima. Tražio je od nje, dok su hodali gradom, da se drže za ruke, što je ona odbijala.</p><p>Čekao ju je pred školom i kafićima u koje je zalazila sa svojim društvom. Nakon što se povjerila majci, ona je na neke susrete išla s kćeri. S njom je znala biti i njezina mlađa sestra, koja je, dok su bili u stanu optuženika, na računalu vidjela kako je napisao da će njegova kći postati njegova žena. Šokantnu poruku snimila je i pokazala je majci.</p><p>Vidjevši kamo sve to vodi, djevojka je odlučila prekinuti svaki kontakt s ocem, što on nije prihvatio. Slijedio ju je poput sjene kud se god kretala. Slao je mnoge neprimjerene poruke i pisma te prijetio bivšoj da se postavlja između njega i kćeri, kojoj ne želi nauditi nego sve to radi za njezinu dobrobit. Time je, navodi se u optužnici, jasno pokazao kako je prema mladoj djevojci (kćeri) razvio bolesnu fikciju o nekoj vezi. Djevojka je promijenila i broj telefona kako bi ga onemogućila u kontaktima.</p><p>No sve je to kod djevojke izazvalo zabrinutost, tjeskobu i strah da bi joj mogao nauditi. Po sličnom se obrascu ponašao i prema bivšoj partnerici, koju je pratio u stopu poput sjene. To je i kod nje također izazvalo strah, zabrinutost i tjeskobu, pa su odlučile o svemu izvijestiti Centar za socijalnu skrb i policiju.</p><p>Temeljitom istragom i svjedočenjima istražna tijela su, kao i djelatnici centra, utvrdili kako tu nije riječ o očinskoj ljubavi nego o bludnim radnjama prema bliskoj osobi (kćeri), a sve s ciljem zadovoljavanja spolnog nagona. Drugim riječima, ljubio ju je u usta bez njezine privole, pipkao i nagovarao na spolni odnos. Odvjetništvo ga uz to najteže kazneno djelo tereti i za kaznena djela nametljivog ponašanja. Od suda traži da mu za sva tri kaznena djela izreknu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od godine dana uvjetno. U zatvor ne bi išao ako u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo.</p><p>Do sada je pravomoćno osuđivan zbog nanošenja ozljeda. Zaposlen je u inozemstvu, ne živi u bračnoj zajednici i otac je troje djece.</p>