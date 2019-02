Otac je vjerovao da je Jasmina pobjegla s vozačem kamiona...

Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam. Putevi me svi tebi vode, čekam s nekom čežnjom, na svjetla tvoja... Svirala je tako pjesma Kemala Montena “Sarajevo, ljubavi moja”, a Martin Dominić, otac nestale Jasmine, neutješno bi plakao u lokalnoj gostionici.

Opisali su nam tako mještani Palovca tužne trenutke koje bi neutješni otac provodio u lokalnom kafiću. Zbog tuge je puno pio, a tek bi takav otkrio svoje emocije i počeo neutješno plakati. Mučio ga je svaki trenutak jer se kći Jasmina, savjesna i uzorna 23-godišnjakinja, nikako nije javljala. Kako je vrijeme prolazilo, bol nije prolazila.

Sumnjao je da starija kći, Smiljana, zna nešto više o sestri, no da mu nije htjela reći. Obitelj je tvrdila da ih je Jasmina povremeno kontaktirala, no bilo je u najmanju ruku čudno što nikako nisu mogli doznati gdje je. Sestra Smiljana čak je jednom pozvonila susjedima tražeći dodatni jastuk i pokrivač za “sestru koja je upravo stigla”. Ali nitko ju, osim navodno Smiljane, nije vidio. Zabrinuta majka Katarina to više nije mogla trpjeti. Prijavila je nestanak. Otac Martin je, sa svojim sumnjama i bolesti pluća, nedavno preminuo.

Je li nešto znao o Jasmininu nestanku?

Otac je, kažu, bio najbolji nogometaš kojeg je Palovec ikad imao. No nakon nestanka kćeri se propio, obolio i 2013. je preminuo. Njegove tuge dobro se sjeća prijateljica pokojne Jasmine, kaže kako ju Martin, zvani Fredi, nije prestao tražiti sve do smrti.

- Sjećam se dobro, bilo je to nakon Jasmininog nestanka. Konobarila sam u jednom kafiću u Maloj Subotici i u taj kafić je dolazio Jasminin i Smiljanin otac. Znao je da smo Jasmina i ja išle zajedno u školu i svaki put kad bi me vidio, rasplakao se - rekla je žena u 40-im godinama, duboko potresena nalaskom tijela svoje prijateljice.

Obitelj Dominić poznaje, kaže, dugi niz godina jer je ista generacija kao i ubijena Jasmina. I 19 godina od nestanka dobro je se sjeća kao uzorne učenice i dobre djevojke. U svemu joj je najviše bilo žao njezina oca.

- Popio bi par pića, a onda bi očiju punih suza rekao: ‘Se ti zmisliš kak je moja Jasmina bila dobra?’ Uvijek je htio sa mnom razgovarati o njoj. Suze bi mu tekle niz lice. Bilo mi ga je žao - s tugom će Jasminina prijateljica.

Oca se sjeća kao pedantnog i urednog čovjeka i velikog radnika, tesara, koji je prehranjivao svoju obitelj radeći u građevini. Kaže i da je Jasmina pedantnost naslijedila od njega.

- Ona vam je uvijek bila u pomno izglačanoj i čistoj odjeći i ‘mirišljava’ - rekla nam je žena iz Male Subotice.

Policija i Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu jučer su vodili bitku s vremenom da dovrše slučaj i pošalju osumnjčenu Smiljanu Srnec u istražni zatvor. Uhitili su je u subotu uvečer te im rok od 48 sati nije bio dovoljan za istragu. Državni odvjetnik sve je produljio za još 36 sati i prijetila im je zakonska opasnost da osumnjičenicu moraju pustiti na slobodu.

Problem im je stvarala obdukcija, koja je počela tek u utorak oko 10 sati. Tijelo, koje su pronašli u zamrzivaču, bilo je ranije smrznuto te ga nisu mogli analizirati. Kad su to uspjeli, neslužbeno nam je potvrđeno kako je Jasmina preminula nasilno. Prema nekim medijima, za sve su bili krivi udarci u glavu, no državni odvjetnik to jučer nije mogao potvrditi.

- Obdukcija je gotova, no još nismo dobili rezultate napismeno - rekao je glasnogvoornik DORH-a u Varaždinu Darko Galić.

Cijelo to vrijeme Smiljana je provela u policijskom pritvoru pod nadzorom pritvorskog nadzornika. Ostavili su je samu sa svojim mislima kako bi im priznala zna li nešto o smrti sestre. Ipak, kako doznajemo uz prisustvo odvjetnika se branila šutnjom. Zbog toga je Državno odvjetništvo povuklo neuobičajen potez.

Naime, sud je Smiljani dodijelio odvjetnika iz Čakovca po službenoj dužnosti. On je nekad bio državni odvjetnik te je bilo moguće da se u proteklom vremenu i sam bavio nestankom Jasmine Dominić. Zbog toga su u ponedjeljak popodne tražili od Županijskog suda u Varaždinu da ga maknu sa slučaja. Do završetka ovog izdanja, to nije dobio napismeno, a ako to sud potvrdi, Smiljana će dobiti drugog odvjetnika. Naime, s obzirom na dugo vrijeme nestanka, policajci nisu imali puno materijalnih dokaza. Činjenica, kojima bi dokazali da je sestra ubila sestru, bilo je malo te im je slučaj bio ‘tanak’. S obzirom da je cijeli slučaj privukao veliku pozornost u Hrvatskoj, ali i inozemstvu, takav pritisak ne paše susjedima. Tijekom utorka su se zatvorili u svoje kuće i ne žele odgovarati na pitanja.

Kažu, najveći im je problem što ni sami ne znaju što se odvijalo u “četiri zida” kuće u Novoj ulici, ali se i sami smatraju prevarenima. Znali su za nestanak žene te nitko nije sumnjao da se njezino tijelo zapravo nalazi u kući. Iz obitelji su im govorili da je otišla, no motivi takvog čina i dalje su ostali nepoznati. Da je priča puna rupa, rekli su čak i članovi rodbine Dominića.