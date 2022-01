Mateju je ovo bio prvi put da ide u Beograd i, da vam pravo kažem, nisam bio ni sada za to da ide baš tamo čekati Novu godinu. Ali, išao je s prijateljima koje zna još iz osnovne škole pa mi je ipak bilo nekako lakše. Ispričao je to za Slobodnu Dalmaciju vaterpolski sudac i dugogodišnji djelatnik splitskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Nenad Periš.

Periš se također sprema uputiti u Beograd kako bi pomogao u potrazi za sinom koji je nestao na Staru godinu, oko 2.30 sati.

– Kad me je Matejev prijatelj preko kćerkinog Instagrama zatražio broj mobitela nakon dočeka Nove godine, odmah sam znao da nešto nije u redu, a naročito kada mi je rekao da je Matejev mobitel isključen – ispričao je Periš i dodao da mu veliku pomoć pruža bivši vateroplist Igor Milanović iz Beograda itajnik za sport Srbije Darko Udovičić. Kaže da su ga zvali iz veleposlanstva i policije, ali i da su izuzete snimke kamera kod kluba Gotik.

- Muče me neke dileme: ispred kluba i u klubu nema nikakvih tragova krvi, kose ili bilo čega što bi ukazivalo na sukob. Nije mi jasno da nitko od osoblja "Gotika" nije vidio kada je i gdje je otišao moj sin. Apsolutno ništa, kao ni gosti koji su bili ispred kluba. Tučnjave nije bilo, nikakvog incidenta, a Mateja nema. Izuzete su sve kamere u "Gotiku" i na okolnim objektima i putovima koje se sada pregledavaju, valjda će one otkriti nešto - rekao je otac mladića koji kaže i da mu nije jasno kako zaštitari ne znaju gdje je iz kluba izašao Matej. Govori da su prijatelji prvo pomislili da je s nekim društvom i nisu previše brinuli gdje je, no da je panika nastala kad su shvatili da nije došao u apartman, a da je u garderobi kluba bila njegova jakna.