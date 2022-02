Prošlo je 35 dana od nestanka 27-godišnjeg Splićanina Mateja Periša u Beogradu. U glavni grad Srbije ponovno su stigli predstavnici hrvatske policije, a sve ovo vrijeme u Beogradu je i Matejev otac, koji je za HTV-ov Dnevnik kazao da je istraga i dalje sveobuhvatna, kako u Beogradu, tako i u Hrvatskoj.

Istragu i dalje vodi MUP Srbije, a hrvatski tim pomaže im svojim znanjem i vještinama.

Matejev otac Nenad Periš kazao je kako nije bio pozvan na sastanak, jer su to ipak operativni sastanci srbijanske i hrvatske policije.

- Obaviješten sam da su hrvatski predstavnici MUP-a došli u Srbiju i da će se sastati s djelatnicima MUP- a Srbije u smislu operativnih sastanaka. Ja mislim da i ne trebam na takvim sastancima sudjelovati - poručio je.

Očekuje da ukoliko se nešto zaključi u smislu nedvojbenih činjenica da će biti obaviješten kao i do sada. Naglasio je da je istraga sveobuhvatna, kako u Beogradu, tako i u Hrvatskoj.

Matejev otac istaknuo je kako postoje nedoumice oko snimki, jer su kamere dosta nejasne, ali i mobitela.

- One trebaju pokazati je li Matej bio sam na toj platformi i mobitel koji je davao signal putem. To su dvije izravne poveznice s Matejem. I to su dvije stvari koje su najvažnije u ovom trenutku - kazao je.

Istraga za nestalim Matejem se i dalje nastavlja.