TUGA NAKON POKOLJA

VIDEO Obitelj ubijene curice (12) u Kanadi: 'Ništa nisu rekli, sati su prolazili. Nije ovo zaslužila'

VIDEO Obitelj ubijene curice (12) u Kanadi: 'Ništa nisu rekli, sati su prolazili. Nije ovo zaslužila'
Foto: Reuters

Zagrlite svoju djecu i recite im da ih volite svaki dan, rekao je otac djevojčice ubijene u Tumbler Ridgeu. Ubijenu Kylie opisao je kao 'prekrasnu dušu' i svjetlo obitelji

Kanadska obitelj Younge u šoku je nakon što je njihova 12-godišnja kći Kylie Smith ubijena u smrtonosnoj pucnjavi u školi u gradiću Tumbler Ridgeu, u zapadnoj kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Kylien otac Lance Younge opisao je kćer kao „prekrasnu dušu” i „svjetlo obitelji”. Kaže da je voljela umjetnost i anime, bila je podrška LGBTQ zajednici i sanjala o školovanju u Torontu.

- Bila je sretna, napredovala je u srednjoj školi i nikada nikome nije naudila. Bila je posljednja osoba na svijetu koja je ovo zaslužila- , rekao je kroz suze.

Prisjetio se i posljednjeg jutra koje je proveo s kćeri, kada ju je ispratio u školu zajedno s bratom Ethanom.

- Iz nekog razloga sam posebno upio taj trenutak dok sam ih gledao kako zajedno ulaze u školu. Nisam znao da će to biti posljednji put da ih vidim zajedno - rekao je.

Ethan je preživio napad skrivajući se u prostoriji za održavanje. Njegova maćeha Jennifer Geary ispričala je da je poslijepodne nazvao obitelj iz skrovišta, u panici jer nije znao gdje mu je sestra.

Younge je oštro kritizirao fokus javnosti i medija na ubojicu, pozvavši da se više pažnje posveti žrtvama i herojima. Posebno je istaknuo tinejdžericu Maddie, koja je, prema njegovim riječima, pokušavala oživljavati Kylie čak 45 minuta.

- Prestanite davati ovom psihopatu pažnju. Stavite slike djece koju smo izgubili. Oni su pravi razlog zašto se moramo sjećati ovog dana - poručio je.

Ispričao je i kako je satima lutao sportskim centrom tražeći kćer, dok mu policija nije davala nikakve informacije.

- Cijeli dan smo informacije dobivali od djece, iz zajednice i s vijesti. Brojali smo žrtve i pokušavali shvatiti je li naše dijete u helikopteru ili je mrtvo. Nitko nam ništa nije rekao - rekao je.

U napadu je, prema policijskim informacijama, 18-godišnja Jesse Van Rootselaar prethodno ubila majku i polubrata, a potom napala svoju bivšu školu. U školi je usmrtila učiteljicu (39) te pet učenika – tri djevojčice od 12 godina i dva dječaka u dobi od 12 i 13 godina. Napadačica je nakon toga počinila samoubojstvo.

Tumbler Ridge, udaljena zajednica s oko 2.400 stanovnika, zavijena je u crno.

- Zagrlite svoju djecu i recite im da ih volite svaki dan - poručio je Younge. „Nikad ne znate.”

