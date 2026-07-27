Otac terorista iz Berlina: 'Isprali mu mozak, imao je srce djeteta'

Tavfik, otac 21-godišnjeg Abdula Ballouta osumnjičenog za izvođenje terorističkog napada na Povorci ponosa u Berlinu, izjavio je za njemački list Spiegel kako vjeruje da je njegovom sinu "ispran mozak". Abdul Ballout je u subotu unajmljenim bijelim kombijem uletio u gomilu ljudi u parku Tiergarten, usmrtivši jednu ženu i ozlijedivši 29 osoba, prije nego što je neke od žrtava napao i mačetom. Ubijen je dan kasnije u okršaju s policijom u Spandauu.

U svojoj potresnoj ispovijesti, Tavfik je opisao sina kao "velikodušnog, osjećajnog i punog ljubavi", dodajući da je imao "srce djeteta", piše Spiegel. Posljednji put su se čuli telefonom neposredno prije subotnjeg napada, kada mu je sin, prema njegovim riječima, rekao da mu nedostaje i da bi volio biti s njim u Libanonu. Otac je od subote navečer stotinama puta bezuspješno pokušavao dobiti sina, a posljednju poruku od njega dobio je u 21:53, nekoliko minuta prije napada.

​- Rekao mi je da mu nedostajem i da bi volio da je sada s nama u Libanonu - ispričao je shrvani otac.

Put u radikalizaciju i pokušaj odlaska u Siriju

Međutim, slika koju otac slika u suprotnosti je s onom njemačkih vlasti. Abdul Ballout, njemački državljanin libanonskih korijena rođen u Berlinu 2005., bio je dobro poznat policiji. Tužitelji navode da se radikalizirao i pokušao pridružiti militantnoj skupini Islamska država. Prošle je godine otputovao u Libanon s namjerom da prijeđe u Siriju. Tamo je uhićen i osuđen na tromjesečnu zatvorsku kaznu zbog poticanja na vjerski i sektaški sukob. Nakon odsluženja kazne, vratio se u Njemačku gdje je odmah uhićen na aerodromu u Berlinu.

U svibnju ove godine, sud za maloljetnike u Berlinu osudio ga je za pripremu teškog nasilnog djela koje ugrožava državu te za objavljivanje propagande Islamske države na svom Instagram profilu. Dobio je uvjetnu kaznu od jedne godine i deset mjeseci maloljetničkog zatvora, na što se tužiteljstvo žalilo.

Sud je u obzir uzeo mjesece koje je proveo u istražnom zatvoru u Njemačkoj i Libanonu, kao i činjenicu da je priznao zločine i navodno se distancirao od militantne skupine. Pušten je iz pritvora u svibnju do odluke o žalbi. Bio je uključen i u program deradikalizacije, koji je pohađao tek dva puta.