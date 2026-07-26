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TERORIZAM U NJEMAČKOJ

Policija ubila terorista. Skrivao se u šupi svoga oca u Berlinu

Piše Filip Sulimanec,
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Policija ubila terorista. Skrivao se u šupi svoga oca u Berlinu
Foto: 24sata
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Policija je ranije objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio islamističke scene u Berlinu

Njemačka policija pronašla je islamističkog terorista Abdula Ballouta koji se u subotu zaletio u Povorku ponosa u Berlinu. Bild piše kako je terorist ubijen u pucnjavi s policijom. Policija ga je pronašla dok se skrivao u vrtnoj šupi svoga oca u blizini rijeke Havel. Terorist je prvi zapucao na policiju.

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Merz posjetio mjesto napada u Berlinu | Video: 24sata/Reuters

Berlinska senatorica za unutarnje poslove Iris Spranger potvrdila je smrt terorista Abdula Ballouta. Glasnogovornik berlinskog javnog tužiteljstva izjavio je da sada savezni glavni tužitelj preuzima istragu.

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Tijekom operacije je ispaljeno više pucnjeva, piše BZ. U napadu na gay povorku ubio je jednog čovjeka, a 29 ranio. Potraga diljem grada trajala je cijeli dan. Osumnjičenik je pobjegao s mjesta događaja pješice nakon što se zabio u gomilu. Policija je ranije objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio islamističke scene u Berlinu.

Nekoliko žrtava je zadobilo rane od noža, a osmero ih ima teške tjelesne ozljede. 

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