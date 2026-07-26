Policija ubila terorista. Skrivao se u šupi svoga oca u Berlinu

Njemačka policija pronašla je islamističkog terorista Abdula Ballouta koji se u subotu zaletio u Povorku ponosa u Berlinu. Bild piše kako je terorist ubijen u pucnjavi s policijom. Policija ga je pronašla dok se skrivao u vrtnoj šupi svoga oca u blizini rijeke Havel. Terorist je prvi zapucao na policiju.

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Berlinska senatorica za unutarnje poslove Iris Spranger potvrdila je smrt terorista Abdula Ballouta. Glasnogovornik berlinskog javnog tužiteljstva izjavio je da sada savezni glavni tužitelj preuzima istragu.

Tijekom operacije je ispaljeno više pucnjeva, piše BZ. U napadu na gay povorku ubio je jednog čovjeka, a 29 ranio. Potraga diljem grada trajala je cijeli dan. Osumnjičenik je pobjegao s mjesta događaja pješice nakon što se zabio u gomilu. Policija je ranije objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio islamističke scene u Berlinu.

Nekoliko žrtava je zadobilo rane od noža, a osmero ih ima teške tjelesne ozljede.