Otac tragično preminule Ive: 'Cijeli svijet je obišla brodom, a udavila se na smrdljivoj plaži'

Novosađanka Iva Balog (27) čije su tijelo pronašli 27. kolovoza pored obale u Dunavu kod Starih Banovaca bit će ispraćena danas u Srijemskoj Kamenici. Otac tragično stradale djevojke izjavio je da je svu nadu da će ju pronaći živu izgubio kada ga je nazvao inspektor.

- Pozvali su me iz policije, inspektor me pozvao da dođem u Policijsku upravu u Staroj Pazovi. Odatle sam išao do kapele da je prepoznam. Nemam riječi. Cijeli svijet je obišla brodom i na kraju se udavila na smrdljivoj plaži - rekao je shrvani otac Atila Balog za Mondo.rs.

Foto: Društvene mreže

Ivina majka, Arijana Balog rekla je kako se njezina kći veselila povratku kući.

- Pet mjeseci je naporno radila. Po 13, 14 sati je bila na nogama. Tog dana kada je nestala bila je presretna, cijeli dan je skakutala što je došla kući, što vidi brata i sestru, nas roditelje, ali i što će poslije toliko vremena biti s prijateljima - rekla je majka za srpske medije.

Foto: Društvene mreže

Još uvijek nije poznato pod kojim okolnostima i tko je pronašao nesretnu djevojku. Nakon što je obitelj identificirala Ivu, njezino tijelo je trebalo na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Međutim, njena sestra Martina otkrila je za srpske medije da obdukcije neće biti.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Iva je zadnji put viđena na plaži Oficirac u Petrovaradinu, u noći između petka i subote oko četiri sata poslije ponoći, gdje je bio tulum. Navodno se s prijateljicom otišla okupati u Dunav. U medijima i po društvenim mrežama, što je i obitelj potvrdila, pojavila se informacija kako je Iva posljednji put viđena u razgovoru s jednim mladićem, strancem.