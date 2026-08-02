Troje mrtvih u kući u Sv. Križu Začretju, proglasili Dan žalosti. Je li otac usmrtio dvoje djece?

Još traje istraživanje vezano uz uzroke požara i tragediju u Svetom križu Začretju u kojima su u subotu rano ujutro preminuli otac i dvoje djece. Iz krapinsko-zagorske policije i državnog odvjetništva zasad nema novih informacija. Čekaju se rezultati obdukcije, naloženih analiza, a istražitelji će, doznaje se, pročešljati i društvene mreže muškarca na kojima je prije događaja ostavio poruku koja sugerira da je, moguće, sam naudio sebi i djeci iz osvete.

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Iako su neki mediji prenijeli izjave susjeda kako su čuli pucnjeve, kako neslužbeno doznajemo, u kući istražitelji nisu pronašli oružje. Ipak, bilo je određenih tragova koji su upućivali upravo na crni scearij, da je moguće u pitanju dvostruko ubojstvo i samoubojstvo.

Obitelj nije bila pod tretmanom Zavoda za socijalni rad, što su RTL-u Danas potvrdili iz Ministarstva socijalne politike. Kazali su da Zavod nije u ovom slučaju poduzimao nikakve mjere obiteljsko-pravne zaštite. Isto tako, iz policije su dobili informaciju da ni policija nije imala nikakva postupanja.

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iz Zavoda su poručili da će majci stradale djece pružiti svu pomoć - psihološku i materijalnu.

Mještani Svetog Križa Začretja u šoku su i potreseni događajem, a načelnik ove zagorske općine Marko Kos najavio je da će općina proglasiti dan žalosti čim budu znali datum ispraćaja.

Policijska uprava krapinsko-zagorska priopćila je da je u subotu, 1. kolovoza, u 7.24 sati zaprimila dojavu o požaru u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje nkon čega su u kući pronađena tijela triju osoba.

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Susjedi su za 24sata rekli da nisu čuli pucnje, no osjetili su snažnu detonaciju.

- Osjetila sam da se kuća jako zatresla, čulo se nešto kao jaka grmljavina. Došao je suprug i rekao da idem pogledati što se događa jer iz prozora susjedove kuće ide crni dim. Otišla sam na prozor i vidjela dim te smo odmah zvali vatrogasce. Došli su zaista brzo - još pod dojmom kazala je jedna susjeda. Kao i ostale mještane, smrt dvoje djece iznimno ju je potresla.

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Susjedi obitelj ne poznaju dobro jer su, kazali su nam, doselili u mjesto prije nekoliko godina nakon što su tamo kupili kuću.

- Znam da su je uređivali, napravili su izolaciju, stolariju. Muškarac je, koliko sam čula, radio u Njemačkoj. Znam da su imali dvoje djece, curicu i dečka - kazala je šokirana susjeda i dodala da je sin imao 17 godina, a kćer je taman završila osnovnu školu.

Majka je, piše Zagorje.com, u vrijeme događaja bila na poslu. Čim je čula za požar pohrlila je kući. Nakon što je doznala što se dogodilo, slomila se.