Otac učenika koji je preživio masakr u Kanadi: Zahvalan sam jer ne moram pokopati dijete...

Kanada je zavijena u crno nakon stravičnog masakra u malenoj planinskoj zajednici Tumbler Ridge u Britanskoj Kolumbiji, u kojem je u napadu na školu i obližnju kuću život izgubilo deset osoba, uključujući i napadačicu. Nacija je u tuzi, a svjedočanstva preživjelih i njihovih obitelji lede krv u žilama, otkrivajući razmjere proživljenog horora.

Među učenicima koji su se našli zarobljeni u školi bio je i petnaestogodišnji Ashton. Njegov otac Bryan Castellarin za BBC je ispričao dramatične trenutke koje je njegov sin proživio.

Foto: Western Standard/ Jordon Kosik

​- Radili su u učionici kada su odjednom začuli pucnjeve. Bacili su se na pod i stisnuli u kutu. Bili su ondje zaključani dva do tri sata - prepričao je potreseni otac.

Opisao je scene panike i plača među učenicima, ističući kako je njegov sin, iako i sam prestravljen, pokušavao tješiti svoje prijatelje.

​- Rekao mi je da je bilo zastrašujuće. Nije znao odakle pucnjevi dolaze. Jako je potresen i uplašen. Tako sam zahvalan što ne moram pokopati svoje dijete.

'Ovo je sada zajednica u tuzi'

Vijest o masakru teško je pogodila cijelu zemlju, a politički vrh izrazio je sućut i jedinstvo. Premijer Mark Carney poručio je kako se cijela nacija budi "u drugačijem svijetu", dok je vođa oporbe Pierre Poilievre rekao kako je umjesto razmišljanja o zadaći i hokeju, djecu Tumbler Ridgea "progutao teror, tuga i nepodnošljiva neizvjesnost".

Foto: Trent Ernst/Tumbler RidgeLines

Gradonačelnik Darryl Krakowka opisao je svoju zajednicu kao "jednu veliku obitelj".

​- Slomio sam se. Živim ovdje osamnaest godina. Vjerojatno poznajem svaku od žrtava.

