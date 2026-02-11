Obavijesti

DEVET MRTVIH

Otac učenika koji je preživio masakr u Kanadi: Zahvalan sam jer ne moram pokopati dijete...

Otac učenika koji je preživio masakr u Kanadi: Zahvalan sam jer ne moram pokopati dijete...
Foto: Western Standard/ Jordon Kosik

Vijest o masakru teško je pogodila cijelu zemlju, a politički vrh izrazio je sućut i jedinstvo. Premijer Mark Carney poručio je kako se cijela nacija budi "u drugačijem svijetu"

Kanada je zavijena u crno nakon stravičnog masakra u malenoj planinskoj zajednici Tumbler Ridge u Britanskoj Kolumbiji, u kojem je u napadu na školu i obližnju kuću život izgubilo deset osoba, uključujući i napadačicu. Nacija je u tuzi, a svjedočanstva preživjelih i njihovih obitelji lede krv u žilama, otkrivajući razmjere proživljenog horora.

Među učenicima koji su se našli zarobljeni u školi bio je i petnaestogodišnji Ashton. Njegov otac Bryan Castellarin za BBC je ispričao dramatične trenutke koje je njegov sin proživio.

Ten dead after shooter opens fire at Canadian high school in rare massacre
Foto: Western Standard/ Jordon Kosik

​- Radili su u učionici kada su odjednom začuli pucnjeve. Bacili su se na pod i stisnuli u kutu. Bili su ondje zaključani dva do tri sata - prepričao je potreseni otac.

Opisao je scene panike i plača među učenicima, ističući kako je njegov sin, iako i sam prestravljen, pokušavao tješiti svoje prijatelje.

POLICIJA ISTRAŽUJE MOTIV SMS koji je policija poslala kad je počeo masakr u Kanadi: 'Osumnjičena je u haljini...'
SMS koji je policija poslala kad je počeo masakr u Kanadi: 'Osumnjičena je u haljini...'

​- Rekao mi je da je bilo zastrašujuće. Nije znao odakle pucnjevi dolaze. Jako je potresen i uplašen. Tako sam zahvalan što ne moram pokopati svoje dijete.

'Ovo je sada zajednica u tuzi'

Vijest o masakru teško je pogodila cijelu zemlju, a politički vrh izrazio je sućut i jedinstvo. Premijer Mark Carney poručio je kako se cijela nacija budi "u drugačijem svijetu", dok je vođa oporbe Pierre Poilievre rekao kako je umjesto razmišljanja o zadaći i hokeju, djecu Tumbler Ridgea "progutao teror, tuga i nepodnošljiva neizvjesnost".

Mass shooting in Canadian province of British Columbia
Foto: Trent Ernst/Tumbler RidgeLines

Gradonačelnik Darryl Krakowka opisao je svoju zajednicu kao "jednu veliku obitelj".

​- Slomio sam se. Živim ovdje osamnaest godina. Vjerojatno poznajem svaku od žrtava.
 

