Otac žrtve: 'Sin je ležao u krvi, posinak na njemu. Da sam znao nikad ga ne bih primio u kuću'

Sin je ležao na leđima u lokvi krvi, a posinak je bio na njemu, reanimirao ga. Potražio sam mu puls i vidio da ga nema, da je gotovo, a zatim rekao posinku: 'Čovječe ubio si mi dijete'. Da sam znao što će biti nikad ga ne bih primio u svoju kuću, kroz suze govorio je otac ubijenog (37) i očuh 46-godišnjaka kojega tužiteljstvo tereti za teško ubojstvo u siječnju ove godine na području Dubrave.

Na ročištu na Županijskom sudu u Zagrebu u petak su svjedočili članovi obitelji, kako žrtve, tako i optuženika, a osim oca, svjedočila je i majka obojice muškaraca, dok je njezina sestra iskoristila zakonsku blagodat i odbila svjedočiti u postupku protiv bliskog člana obitelji.

Tijekom njihovih potresnih iskaza sud je mogao čuti kako je žrtvi bila dijagnosticirana shizofrenija zbog koje je više puta hospitaliziran, prvi puta prije nekih deset godina. Osim te bolesti, ubijeni mladić, govorili su svjedoci, bio je sklon konzumiranju alkohola što je u kombinaciji s njegovim odbijanjem lijekova dovodilo do toga da je njegovo ponašanje često bilo nepredvidivo.

S druge strane, i 46-godišnjak je znao konzumirati alkohol, a kobnog 11. siječnja obojica su zajedno pila prije kobnog događaja.

- Dvaput sam išla do sobe u kojoj su bili. Prvi puta sam išla provjeriti što rade jer dugo nitko nije silazio. Rekli su da je sve u redu, da nisu gladni i da ne brinem. Sjedili su i razgovarali, a kraj njih je bila boca vina. Neko vrijeme je prošlo i otišla sam u kupaonicu oprati kosu. Čula sam da je nešto "zaružilo" i otišla opet gore. Kad sam ušla, šokirala sam se. Vidjela sam sina, koji je ubijen, kako stoji naslonjen, a sin iz prvog braka mu je pokušavao zaustaviti krvarenje. Vrisnula sam, ali nije mi to tad izgledalo kao neka velika rana, nisam shvaćala koliko je ozbiljno. Otišla sam dolje i nazvala sestru da zove Hitnu pomoć - svjedočila je njihova potresena majka.

Kazala je i da je ubijeni posljednjih godina odbijao ostati na liječenju, a nije želio piti ni propisanu mu terapiju za koju smatra da ionako više nije bila djelotvorna.

- Danima ne bi ništa jeo, uopće nije htio razgovarati. Mnogo puta nije spavao nego bi probdio noć. Čula bih ga kako hoda i priča sam sa sobom. Znao je i puštati glasno glazbu cijelu noć, zadnjih pola godine bio je to neki korejski sastav. To je bila tako grozna muzika. Kad bih mu rekla da smanji ton on bi još pojačao. Mnogo puta bi išla na posao, a da uopće nisam spavala - prepričala je majka ponašanje ubijenog u mjesecima koji su prethodili zločinu.

Ipak, istaknula je, sin nikada nije bio agresivan prema drugima. Znao je razbiti vrata, a u nekoliko navrata pomislili su da želi nauditi sebi. Tako je, prisjetili su se, jednom prilikom otišao u šumu, a poslije rekao da je pojeo otrovne gljive, zelene pupavke.

- Muž ga je vozio u bolnicu gdje su mu ispumpavali želudac i jedva ga spasili. Kad sam ga pitala zašto je to učinio, rekao je da mu je tako došlo. Morali smo sakriti sve noževe, jer kad je zadnji puta bio u Vrapču porezao se po trbuhu. Nismo mu smjeli ništa reći jer bi prijetio da će si razrezati grkljan - ispričala je majka o žrtvi.

Otkrila je i da je žrtva imala dvije prekršajne presude i jednu kaznenu u kojima mu je bilo naloženo psihijatrijsko liječenje, no za to, tvrdi, nitko od institucija nije mario. U Vrapču ga nisu željeli zadržati jer je odbijao liječenje. Samo bi ga, kaže, pustili kući.

Optuženi je njezin sin iz prvog braka, kojega je otac napustio u dobi od tri godine.

- Prvo smo svi živjeli u kući od roditelja. Kad smo napravili ovu kuću i on je išao s nama, no kad su porasla djeca iz mog drugog braka odselio je kod moje sestre koja živi u susjednoj kući jer je kod nje bilo više prostora. Mi smo počeli uređivati prostor za njega, no nakon što mu je šogor rekao da odseli došao je k nama u jednu sobu - govorila je majka optuženog koja iz drugog braka ima dva sina. Mlađi sin stanuje u sobi iznad ubijenog i kobnog je dana čuo neku svađu, no zbog straha nije želio svjedočiti.

Otac žrtve i očuh optuženoga potvrdio je suprugine riječi da njihov sin nije pio tablete i da je znao biti drzak, ali ne i agresivan.

- Po mjesec dana je znao biti u sobi i samo ležati. Crtao je po zidu, olovkom križao dane i tjedne, ali ne znam što mu je to značilo. Ja i mati smo ga nagovarali da ide u Vrapče, bio bih najsretniji da je htio biti tamo, ali nije. Očito mu se nešto zamjerilo. Prije dvije godine odležao je šest mjeseci jer je razbijao inventar u policijskoj postaji. Priveli su ga jer je vlasnik jednog kafića zvao da radi probleme, a on nije ni bio u kafiću već u dvorištu - rekao je svjedok.

Ispričao je da i odnos između žrtve i počinitelja i nije bio najbolji.

- Ne znam zašto. Prije desetak i više godina potukli su se kod susjeda. Tog jutra kad je došao kući, posinak me pitao ima li rakije. Popio je čašicu i otišao na kat. Oko 14 sati sišao je jesti. Pojeo je i vratio se gore. Sin uopće nije silazio. Čuo sam ih da glasnije pričaju, zato sam i rekao ženi da ode gore pogledati. Rekla je da je sve u redu. Mlađi sin bio je u sobi iznad i kad je silazio čuo je mater da vrišti. Vidio je nož na stepeništu i poslije brata u sobi na podu. Bio je sav potrešen, i danas je - pričao je otac ubijenog.

Mlađi sin ispričao mu je da je čuo brata kako govori polubratu: "Ako me želiš ubiti, moraš me tu pogoditi" ili nešto u tom stilu.

- Kad je prvi put donio taj nož doma, rekao sam posinku da mi to nosi iz kuće, da ga se riješi. On ga je odnio u svoju sobu. Nož nije imao kod sebe, nije mi jasno u kojem je trenutku otišao po nož. Znate li da to nije prvi puta da je nekoga ubo nožem? - upitao je okrenuvši se tužiteljici.

Pojasnio je da je posinak oslobođen optužbe jer ga taj čovjek kojeg je ubo nije teretio.

- Čovjek ga je prebio, a posinak ga je ubo nožem - kazao je svjedok.