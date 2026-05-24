Oteli biznismena iz BiH. Tijelo našli u šumi kraj Berlina

Biznismen Ismet K., koji je otet u Reinickendorfu krajem travnja, ubijen je. Prema informacijama Berliner Zeitunga (BZ), njegovo tijelo pronađeno je u petak u šumovitom području blizu Potsdama. 51-godišnji Ismet K je otet 23. travnja 2026. u berlinskoj četvrti Waidmannslust (općina Reinickendorf).

Nepoznati počinitelji su ga tog jutra na silu uvukli u bijeli kombi i odvezli u nepoznatom smjeru. Policija i državno odvjetništvo od tada istražuju slučaj zbog sumnje na nasilni zločin.

Kako je BZ saznao iz istražnih izvora, analiza podataka s mobitela 51-godišnjaka na kraju je dovela do otkrića njegovog tijela. Vjeruje se da je biznismen preminuo od teških ozljeda glave i vrata. To ukazuje da nije riječ o tipičnoj otmici, prema informacijama BZ-a, od njegovog nestanka nije bilo nikakvih znakova od otmičara, niti je njegova obitelj primila zahtjev za otkupninu.

O počiniteljima još uvijek nema nikakvog traga. Berlinsko državno odvjetništvo najavilo je da će nove informacije o ovom slučaju objaviti u utorak.