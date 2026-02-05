VIDEO Ovo je poruka koju je shrvana voditeljica poslala otmičarima: 'Trebamo te mama'

Slavna američka voditeljica Savannah Guthrie u potresnom videu, zajedno sa sestrom i bratom, moli otmičare na razgovor i za siguran povratak njihove 84-godišnje majke Nancy. Ona je oteta 31. siječnja iz svoje kuće u Arizoni.

Evo što je obitelj poručila u videu:

- U ime cijele obitelji želim se zahvatili na svim molitvama za našu majku Nancy. Dirnule su nas, a vjerujem da ih je osjetila i naša majka. Ona je draga, vjerna osoba s puno ljubav i dobrote. Smiješna je i pametna. Ima unučad koja ju obožava, grli i ljubi. Ona voli zabavu i avanture. Odana je prijateljica i puna je dobrote i znanja. Pričajte s njom i saznat ćete - rekla je u suzama Savannah.

- Ta svjetlost sada nedostaje u našem životu. Nancy je naša majka i mi smo njezina djeca. Ona je naš svjetionik. Uvijek bi odabrala radost i veselje unatoč svim problemima koje je dosad prošla. Uvijek ćemo biti obični ljudi, normalni ljudi koji trebaju svoju majku. Mama, ako slušaš ovo, trebamo te, vrati nam se. Nedostaješ nam - dodala je Annie, druga kći.

- Naša majka je u našim srcima i u našem domu. Ona ima 84 godine te je njezino zdravlje i srce jako krhko. Živi s bolovima i bez lijekova. Ona mora preživjeti, nije na njoj da pati. A niti na nama. U medijima smo čuli za pismo u kojem se spominje otkupnina. Mi kao obitelj radimo sve što je u našoj moći. Spremni smo razgovarati. Ipak, živimo u svijetu u kojem se lica i glasovi lako manipuliraju. Moramo znati da je živa i da je držite. Želimo to čuti od vas pa ćemo razgovarati. Molim vas, javite nam se. Mama, ako nas čuješ, ti si snažna žena. Ti si Božje dijete. Znamo da je on uz tebe. Svi te traže, posuda. Tvoja djeca neće biti mirna dokle god te ne pronađu. Molimo se bez prestanka i unaprijed se radujemo danu kada ćemo te opet zagrliti. Volimo te - zaključila je Savannah.

Policija je u njezinu domu pronašla, kako su naveli, "zabrinjavajuće" dokaze koji upućuju na nasilni ulazak i otmicu. Šerif okruga Pima, Chris Nanos, izjavio je kako vjeruju da je odvedena iz kuće protiv svoje volje.

U potragu su uključeni FBI, granična patrola i timovi za potragu i spašavanje, a slučaj je privukao pažnju cijele nacije. Oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, koji je obitelji ponudio pomoć svih saveznih agencija.