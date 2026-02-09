Obavijesti

News

Komentari 6
DRAMA U MAKARSKOJ

Oteli pa vratili praščića? 'Hvala svima, Gucci se vratio kući...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Oteli pa vratili praščića? 'Hvala svima, Gucci se vratio kući...'
4

Djeca tvrde da su vidjela da je prasac otet u Makarskoj, u marini Ramova. No, pobjegao je otmičarima i vratio se svojem vlasniku.

Admiral

Nisam spavao cijelu noć, kaže Tonči Čizmić, vlasnik prasca Guccija, nakon dramatične potrage koja je od nedjelje potresla Makarsku. Nestanak neobičnog kućnog ljubimca pokrenuo je veliku akciju u kojoj su sudjelovali građani, djeca i lokalne udruge, a sretan kraj stigao je tek u ponedjeljak, kad je praščić pronađen u Imotskom i vraćen kući.

Drama je počela u nedjelju poslijepodne, kad je iz marine Ramova nestao prasac koji je bio svojevrsna maskota tog dijela grada. Djeca su, prema riječima svjedoka, vidjela plavi kombi imotskih registracija u koji su nepoznate osobe ubacile životinju.

- Djeca su rekla da je prasac vrištao, no nismo mogli odmah ući u trag našem Gucciju. Pomogli smo tako što smo odmah sve objavili na društvenim mrežama i zatražili informacije ako ga je netko vidio - rekli su nam iz Udruge Šapama od srca - Makarska.

REKORDERKA Svinjac Ivana Bešlića: 'Moja Bila oprasila je čak 26 praščića!'
Svinjac Ivana Bešlića: 'Moja Bila oprasila je čak 26 praščića!'

Fotografije i apel za pomoć brzo su se proširili Makarskom rivijerom. Oko ponoći, kažu, javio se anonimni muškarac s informacijom da se Gucci nalazi na području Imotskog. Vlasnici i volonteri odmah su krenuli po njega, a u međuvremenu su doznali da je prasac pobjegao osobama koje su ga odvele pa je uslijedila nova potjera. Na kraju je životinja pronađena i sigurno vraćena. Osobe koje su odvele prasca, za koje vlasnik kaže da su lovci iz jednoga grada, tvrdile su da su mislile kako je napušten jer je bio izvan ograde.

- Najbitnije je da je živ i da neće završiti kao specijalitet - poručuju iz udruge.

Ističu kako je cijela Makarska reagirala na vijest o nestanku.

- Kad objavimo psa ili mačku, ljudi reagiraju, ali kad smo objavili da je nestao prasac, digla se cijela rivijera, svi su dijelili objavu i pomagali. On je postao maskota i ljudi su se jednostavno povezali s njim - dodaju iz udruge. Gucci je u Tončijev život stigao kao neobičan božićni poklon.

- Dobio sam ga za Božić od prijatelja, u poklonu je bilo malo prase od desetak kila. Pitao sam što će mi to, ali sam ga jednostavno zavolio - prisjeća se vlasnik.

DVD LASINJA Vatrogasac kod Karlovca spasio praščića iz poplave: 'Bio je na kraju ulice, uplašen. Ali miran'
Vatrogasac kod Karlovca spasio praščića iz poplave: 'Bio je na kraju ulice, uplašen. Ali miran'

Danas prasac ima 50-ak kilograma i stalni smještaj u lučici, gdje je omiljen među prolaznicima.

- Zavoljeli smo tu beštiju. Imam 20 mačaka, papigu, volimo životinje i vodimo računa o njemu. On ima dva obroka i odmah sam primijetio da ga nema na večeri. Djeca su mi rekla da su ga utrpali u kombi - govori Čizmić.

Dodaje kako je bio spreman učiniti sve da ga vrati.

- Nudio sam 500 eura samo da ga vrate, no na kraju nije bilo potrebno, vratili su ga iz Udruge i nisu htjeli novac. Svi su me zvali na telefon. To je ljubav. Jednostavno, svi su se navikli na njega - govori nam vlasnik.

Ističe da je prasca zadržao i zbog djece iz susjedstva.

MODERNE BAJKE Tri praščića i Pinokio uče djecu o lozinkama na internetu, lažnim trendovima i cyberbullingu
Tri praščića i Pinokio uče djecu o lozinkama na internetu, lažnim trendovima i cyberbullingu

- Mnoga djeca danas ne znaju što je praščić. Uzeo sam ga da nauče. Kad se probudim, obiđem lučicu, zovem ga i on odmah izađe. Kad krenem s vozilom, ide za mnom kao pas. Zaljubili smo se u njega, on je jednostavno postao dio naše lučice - kaže Tonči. Sretan završetak potrage razveselio je cijelu zajednicu.

- Najbitnije je da su ga vratili, ja sam presretan. Sad je veliko slavlje, naviknuli smo se na njega i ne znam što bih da ga više nema. Ja sam sad najsretniji čovjek na svijetu - zaključuje Čizmić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
REVOLUCIONARAN ZAHVAT

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.
FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a
POSLALI DRUGI VLAK

FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a

Na stajalištu Dopsin oko 20.15 sati zapalio se vlak koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac-Osijek. Iz HŽ-a kažu da se aktivirala oprema za inicijalno gašenje vlaka, ali i da je osoblje saniralo plamen aparatima za gašenje požara. U vlaku je bilo stotinjak putnika koji su izašli iz vlaka, a nitko nije bio ozlijeđen.
UŽAS Pacijentica je preminula nakon operacije kuka u Puli. Operirali je u nedjelju navečer
RUTINSKA OPERACIJA

UŽAS Pacijentica je preminula nakon operacije kuka u Puli. Operirali je u nedjelju navečer

Tijekom operacije je, kako piše portal istra24, došlo do probijanja arterije iza zdjelične kosti, i krvarenja. Ravnatelj pulske bolnice kaže da s enije čekalo s drugom operacijom šivanja arterije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026