Oteli pa vratili praščića? 'Hvala svima, Gucci se vratio kući...'

Nisam spavao cijelu noć, kaže Tonči Čizmić, vlasnik prasca Guccija, nakon dramatične potrage koja je od nedjelje potresla Makarsku. Nestanak neobičnog kućnog ljubimca pokrenuo je veliku akciju u kojoj su sudjelovali građani, djeca i lokalne udruge, a sretan kraj stigao je tek u ponedjeljak, kad je praščić pronađen u Imotskom i vraćen kući.

Drama je počela u nedjelju poslijepodne, kad je iz marine Ramova nestao prasac koji je bio svojevrsna maskota tog dijela grada. Djeca su, prema riječima svjedoka, vidjela plavi kombi imotskih registracija u koji su nepoznate osobe ubacile životinju.

- Djeca su rekla da je prasac vrištao, no nismo mogli odmah ući u trag našem Gucciju. Pomogli smo tako što smo odmah sve objavili na društvenim mrežama i zatražili informacije ako ga je netko vidio - rekli su nam iz Udruge Šapama od srca - Makarska.

Fotografije i apel za pomoć brzo su se proširili Makarskom rivijerom. Oko ponoći, kažu, javio se anonimni muškarac s informacijom da se Gucci nalazi na području Imotskog. Vlasnici i volonteri odmah su krenuli po njega, a u međuvremenu su doznali da je prasac pobjegao osobama koje su ga odvele pa je uslijedila nova potjera. Na kraju je životinja pronađena i sigurno vraćena. Osobe koje su odvele prasca, za koje vlasnik kaže da su lovci iz jednoga grada, tvrdile su da su mislile kako je napušten jer je bio izvan ograde.

- Najbitnije je da je živ i da neće završiti kao specijalitet - poručuju iz udruge.

Ističu kako je cijela Makarska reagirala na vijest o nestanku.

- Kad objavimo psa ili mačku, ljudi reagiraju, ali kad smo objavili da je nestao prasac, digla se cijela rivijera, svi su dijelili objavu i pomagali. On je postao maskota i ljudi su se jednostavno povezali s njim - dodaju iz udruge. Gucci je u Tončijev život stigao kao neobičan božićni poklon.

- Dobio sam ga za Božić od prijatelja, u poklonu je bilo malo prase od desetak kila. Pitao sam što će mi to, ali sam ga jednostavno zavolio - prisjeća se vlasnik.

Danas prasac ima 50-ak kilograma i stalni smještaj u lučici, gdje je omiljen među prolaznicima.

- Zavoljeli smo tu beštiju. Imam 20 mačaka, papigu, volimo životinje i vodimo računa o njemu. On ima dva obroka i odmah sam primijetio da ga nema na večeri. Djeca su mi rekla da su ga utrpali u kombi - govori Čizmić.

Dodaje kako je bio spreman učiniti sve da ga vrati.

- Nudio sam 500 eura samo da ga vrate, no na kraju nije bilo potrebno, vratili su ga iz Udruge i nisu htjeli novac. Svi su me zvali na telefon. To je ljubav. Jednostavno, svi su se navikli na njega - govori nam vlasnik.

Ističe da je prasca zadržao i zbog djece iz susjedstva.

- Mnoga djeca danas ne znaju što je praščić. Uzeo sam ga da nauče. Kad se probudim, obiđem lučicu, zovem ga i on odmah izađe. Kad krenem s vozilom, ide za mnom kao pas. Zaljubili smo se u njega, on je jednostavno postao dio naše lučice - kaže Tonči. Sretan završetak potrage razveselio je cijelu zajednicu.

- Najbitnije je da su ga vratili, ja sam presretan. Sad je veliko slavlje, naviknuli smo se na njega i ne znam što bih da ga više nema. Ja sam sad najsretniji čovjek na svijetu - zaključuje Čizmić.