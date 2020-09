Oteo me vladika! Student tvrdi da su ga trojica pretukla jer im je tako naredio biskup Stefan

Da slučaj bude još bizarniji, razlog otmice Žarkova bio je sukob biskupa i učenika zbog djevojke. Razlog zašto je Žarkov sazvao konferenciju su Irinejevi navodi da ne zna ništa o njegovoj otmici

<p>Marko Žarkov, student Umjetničke akademije Srpske pravoslavne crkve, koji tvrdi da ga je oteo vladika Stefan, obratio se danas Patrijaršiji i zamolio ga da uđe u patrijarhov ured. </p><p>Kaže da su ga otela trojica muškaraca, od kojih su dvojica pripadnici Interventne jedinice MUP-a Srbije. Potom su ga odveli u Batajnicu, gdje su ga, prema njegovim riječima, maltretirali i tukli. </p><p>Da slučaj bude još bizarniji, razlog otmice Žarkova bio je sukob biskupa i učenika zbog djevojke. Razlog zašto je Žarkov sazvao konferenciju su Irinejevi navodi da ne zna ništa o njegovoj otmici, a on je u nekoliko navrata rekao da je u to bio uključen njegov vikarni biskup - biskup Stefan Šarić.</p><p>Patrijarh ga nije primio, ali rečeno mu je da će ga primiti šef kabineta Aleksandar Praščević. No, kasnije su mu poručili da ni njega nema, a potom je od crkve dobio informaciju da je patrijarh bio na putu za Patrijaršiju, ali da su ga zbog Žarkova preusmjerili na drugu stranu.</p><p>Prije toga, Marko Žarkov obratio se prisutnima:</p><p>- Dragi mediji, prije svega želim reći da je ovo prvi put u povijesti Srpske pravoslavne crkve da netko ovom prilikom održava konferenciju za novinare. Moja namjera nije posramiti Crkvu, već naprotiv. Danas sam ovdje pred vama kako bih svima dao do znanja da vjerujem da u našoj crkvi ima dovoljno snage za rješavanje loših stvari. Da ih osude i distanciraju od ljudi koji čine zlo. Pojavljujući se pred vama, želim ohrabriti druge žrtve nasilja, bilo da su one dio crkve ili ne, da izađu u javnost, da se obrate vlastima za pomoć i da se bore za sebe - rekao je Marko Žarkov i nastavio:</p><p>- Pozvao sam vas na konferenciju zbog navoda njegove svetosti gospodina Irineja da nije znao ništa o mojoj otmici i o čemu sam u nekoliko navrata rekao da je u to bio uključen njegov vikarni biskup - biskup Stefan Šarić. 1. lipnja bio sam u zgradi iza nas, a zatim sam patrijarhu predao sve o svom slučaju, pa čak je napravljen i izvještaj. Rekli su mi da je to osobno tražio.</p><p>- Kasnije sam saznao da slučaj biskupa Stefana nije stigao ni do patrijarha. Izjavio je da nije imao informacije o otmici, te da ne vjeruje da biskup to može učiniti. </p><p>- Zbog toga sam danas donio detaljan opis onoga što se dogodilo u veljači ove godine, uključujući moje premlaćivanje i otmicu, čemu je, kako tvrdim, prethodila svađa i prijetnje biskupa Stefana. Još uvijek vjerujem u Crkvu, svojim izgledom ne želim izraziti nepovjerenje prema Crkvi. To nije moja namjera. Baš suprotno! Obraćam im se isključivo zato što vjerujem u mudrost kojom nas vode i vjerujem da Duh Sveti i dalje živi i diše u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.</p><p>- Samo mislim da je bilo malih problema u komunikaciji unutar patrijarhata. Stoga ću nakon razgovora s vama zatražiti osobni prijem kod patrijarha Irineja kako bih uzeo sve što imam o ovom slučaju, uključujući i ovaj dokument iz istrage (pokazuje istražnu dokumentaciju) gdje se biskup Stefan Šarić nekoliko puta spominje kao osoba zbog koje su me otela dva pripadnika srbijanskog MUP-a i jedan civil. Ako mi sada nije moguće razgovarati s patrijarhom, nema problema. Tu sam. Dio dokumentacije predat ću u uredu, ovaj i jedini dokument iz istrage mogu predati Njegovoj Svetosti. Još uvijek mu vjerujem. Moram reći da je zbog povjerljivosti i razboritosti, kako se ne bi ometao istragu, spomenuti materijal odložen na nekoliko sigurnih mjesta i zbog toga ga ne bih lako ostavio pred vratima.</p><p>Što se tiče detalja otmice, ne bih puno o tome, jer ste o tome mogli čitati u medijima, o ovom je slučaju u nekoliko nastavaka napisao portal <a href="https://nova.rs/vesti/hronika/uzivo-pred-novinarima-student-koji-je-otet-zbog-vladike-spc/" target="_blank">Nova.rs</a>.</p><p>- Vjerujem da će crkva kroz svoje unutarnje kanonski regulirane sustave sankcionirati problem i iz svega toga izaći jasnog lica, jer je nepravedno da časna i bogom nadahnuta Institucija pati zbog kriminalnih radnji biskupa Stefana Šarića.</p><p>- Moram također naglasiti da živimo u državi uređenoj ustavom i zakonom i apsolutno vjerujem da će se pravosuđe u ovom slučaju boriti za pravdu. Da ne vjerujem, ne bih im se ni obratio za pomoć.</p><p>- Želio bih reći svima vama ovdje da sam spreman nastupiti pred Crkvenim sudom i suočiti se s biskupom Stefanom. Bit ću spreman pogledati ga u oči i ponoviti ove tvrdnje. I njemu je važan odlazak na sud. Jer ako misli da je nevin, nema boljeg mjesta za to dokazati nego na sudu.</p>