Otkantao Vučića, odmah stigla reakcija: Upravo mi je ugašen...

Doktor Ilija Srdanović, koji je prvi na „Studentskoj listi – Studenti pobjeđuju“, obratio se javnosti na Facebooku priopćio da mu je ugašen Instagram.

„Poštovani građani Srbije, upravo mi je ugašen Instagram račun. Ono što trebate znati jest da neće ugasiti slobodu i pravdu u Srbiji. Studenti će pobijediti. Srbija će ponovno biti slobodna“, poručio je Srdanović u videu koji je objavio na Facebooku.

Srdanoviću je profil ugašen nakon što je ranije Aleksandru Vučiću, koji ga je pozvao na TV dvoboj na toj mreži, odgovorio da predsjednik „nema dovoljno kredita za taj poziv“, kao i da je „ignoriranje jako bolno“.