Otkazana je promocija knjige Netanyahuova brata u Splitu

Promocija knjige 'Itamar K.' autora Idda Netanyahua, brata izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koja se trebala održati 28. travnja u 11 sati u Splitu, naglo je otkazana. Odluku je donio nakladnik Despot Infinitus, a informaciju je potvrdila splitska Gradska knjižnica Marka Marulića. Događaj je bio planiran u prostoru Knjižnice Dalmatina, koja djeluje u sklopu gradske knjižnice, a organiziran je na zahtjev izdavača. Prema ranijim najavama, promocija je trebala biti otvorena za javnost i zamišljena kao mjesto susreta, rasprave i razmjene mišljenja, javlja Tportal.

Ravnateljica knjižnice Grozdana Ribičić ranije je istaknula kako je riječ o događaju u skladu s principima javnog knjižničarstva, naglašavajući važnost dijaloga i dostupnosti sadržaja svim zainteresiranima.

Zanimljivo, kao i prethodno gostovanje u Zagrebu, ni splitski događaj nije bio široko promoviran službenim kanalima. Naime, Iddo Netanyahu nedavno je boravio u glavnom gradu gdje je na Fakultetu političkih znanosti održao predavanje studentima. U Zagreb je stigao na poziv profesora Borisa Havela, u sklopu kolegija koji se bavi odnosima Židova i Arapa u vrijeme cionizma.

Njegov dolazak izazvao je buru reakcija. Dio studenata organizirao je prosvjed ispred fakulteta, izražavajući nezadovoljstvo zbog gostovanja osobe povezane s izraelskim političkim vrhom, posebno u kontekstu aktualnih sukoba i humanitarne krize na Bliskom istoku.

S druge strane, uprava fakulteta branila je organizaciju predavanja, ističući kako profesor nije bio dužan unaprijed prijaviti dolazak gosta.

Sam Netanyahu osvrnuo se na kritike u intervjuu, poručivši kako ga je iznenadila reakcija dijela akademske zajednice te pritom kritizirao tzv. “cancel kulturu”.

I dok se polemike ne stišavaju, splitska promocija knjige sada je – barem zasad – skinuta s dnevnog reda.