Otkrili pismo Kirka Netanyahuu. Pogledajte što mu je pisao!

:Ubijeni konzervativni aktivist Charlie Kirk savjetovao je izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu kako se suprotstaviti „antiizraelskom raspoloženju“ među generacijom Z i kako pobijediti u „informacijskom ratu“ koji se, prema njegovim riječima, vodi protiv židovske države, stoji u pismu do kojeg je došao The New York Post.

Kirk je u pismu od 2. svibnja izrazio zabrinutost zbog „antiizraelskih i antisemitskih trendova“ koji dosežu „rekordne razine na društvenim mrežama.

- Jedna od najvećih radosti kao kršćaninu mi je zagovarati Izrael i stvarati saveze sa Židovima u borbi za očuvanje judeo-kršćanske civilizacije - napisao je vatreni evangelist i protestant.

- Moj tim i ja smo mjesecima analizirali te trendove i raspravljali o idejama koje bi vam mogle pomoći da vi i vaša zemlja uzvratite na ove zabrinjavajuće pojave. Antiizraelsko raspoloženje može potkopati američku podršku Izraelu - naveo je u pismu, koje se sada prvi put u cijelosti objavljuje.

- Svrha ovog pisma je iznijeti naše zabrinutosti i predstaviti moguće načine rješenja. Sve što je ovdje napisano dolazi iz duboke ljubavi prema Izraelu i židovskom narodu - dodao je Kirk, koji je branio Izrael prilikom nastupa na sveučilišnim kampusima kao dio svojih dužnosti vođenja Turning Point USA, jedne od najvećih konzervativnih organizacija za mlade u zemlji.

Pismo izraelskom premijeru

