Uništile spomenik Kirku, dobile otkaz. Sad žicaju pare za kaznu

Dvije sestre iz Arkansasa mole za novac nakon što su snimljene kako uništavaju spomen obilježje Charlieju Kirku te su potom dobile otkaz, piše New York Post.

Kerri (23) i Kaylee Rollo (22) pokrenule su GoFundMe kampanju prošlog tjedna, traže 18.000 dolara za pokrivanje pravnih troškova nakon što su uhićene zbog navodnog vandaliziranja spomen obilježja Charlieju Kirku, svijeća i natpisa postavljenih na stubama suda okruga Benton (savezna država Washington) u čast ubijenom osnivaču Turning Point USA.

- Sestra i ja dobile smo otkaz. Molim vas pomognite sestri dok traži posao i suprostavlja se tiraniji koja se uvlači u zemlju - napisala je Kaylee na GoFundMe platformi, dodajući da su im kršena prava iz Prvog amandmana.

Koristi zamjenice

Unatoč tvrdnjama Kaylee, moguće je da su upravo ona i njezina sestra te koje krše pravo na slobodu govora budući da su snimljene kako trgaju natpise posvećene Charlieju Kirku i ruše svijeće na spomen-obilježju, a snimka je brzo postala viralna na internetu.

Foto: Benton County Sheriff's Office

- J**eš Charlieja Kirka - rekla je Kerri, koja koristi zamjenicu oni, u videu, dok je pokazivala oba srednja prsta kameri. „Snimaj koliko god hoćeš, dodala je.

Foto: Benton County Sheriff's Office

- Charlie Kirk je umro kao što je i živio, promovirajući nasilje - dodala je Kerri, ponavljajući još nekoliko puta „J**eš Charlieja Kirka“ prije nego što je sa sestrom bijesno otišla. Međutim, snimka je stigla do policije, te su sestre uhićene 17. rujna.

Političko nasilje

Nisu sestre Rollo izolirani incident. Odmah nakon vijesti o atentatu i snimke pucnja, internet su preplavile poruke i objave u kojima ljudi ismijavaju, iživljavaju se i vesele ubojstvu poznatog američkog političkog aktivista. Trump je najavio da će službe pratiti objave na društvenim mrežama i one koji slave i ismijavaju ubojstvo republikanskog mučenika istražiti i dodijeliti im otkaz.

Ubojstvo je kulminacija stubokom podijeljenog američkog društva, a pojedinci su išli toliko daleko da su ubojstvo Kirka vidjeli kao početak građanskog rata u SAD-u. Koliko je društvo podijeljeno najbolje oslikava činjenica da je Kaylee Rollo dečko ostavio i izabacio iz kuće zbog vandalizma.