UKRAO NOVAC I NAKIT

Otkrili provalnika iz Pule zahvaljujući DNK analizi: Ukrao je desetke tisuća eura

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Otkrili provalnika iz Pule zahvaljujući DNK analizi: Ukrao je desetke tisuća eura
Foto: Ilustracija

On je 7. listopada 2025. godine uhićen pri ulasku u Hrvatsku na graničnom prijelazu Županja te priveden u Pulu

Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim državljaninom Srbije kojeg se sumnjiči za tešku krađu iz ožujka prošle godine. Iako je tada pobjegao s mjesta događaja, policija je mjestu provale izuzeli tragove te je DNK analizom naknadno utvrđen identitet 42-godišnjaka.

Prema policijskom priopćenju, osumnjičeni je 10. ožujka 2023. godine na Valdebečkom putu u Puli provalio u dvije kuće iz kojih je otuđio nakit i novac. Time je 58-godišnjem vlasniku nanesena znatna materijalna šteta, procijenjena na nekoliko desetaka tisuća eura.

DVA INCIDENTA U PAR SATI Brutalno ubojstvo u New Yorku: Nasmrt pretukao muškarca u željezničkoj. Kasnije ga i pokrao
Brutalno ubojstvo u New Yorku: Nasmrt pretukao muškarca u željezničkoj. Kasnije ga i pokrao
- Osumnjičeni je 7. listopada 2025. godine uhićen pri ulasku u Hrvatsku na graničnom prijelazu Županja te priveden u Pulu radi daljnjeg postupanja. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, jutros je predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a protiv njega je podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu - priiopćili su iz policije.

