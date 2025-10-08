Brutalno ubojstvo u New Yorku: Nasmrt pretukao muškarca u željezničkoj. Kasnije ga i pokrao

Muškarac je u utorak poslijepodne brutalno pretučen na smrt ispred stanice podzemne željeznice u centru Brooklyna, a napadač, koji je još uvijek u bijegu, pretražio mu je džepove prije nego što je pobjegao, izvijestila je policija i izvori bliski istrazi, a prenosi New York Post.

Policija je pronašla pretučenu žrtvu bez svijesti, s teškim ozljedama lica i tijela, ispred stanice Jay Street-MetroTech oko 15 sati. Prema izvorima, napadač, za kojeg se vjeruje da je muškarac u dvadesetim godinama, žrtvu je više puta udarao u lice te mu je gazio po glavi i do 15 puta, što je rezultiralo prijelomom lubanje.

Snimke nadzornih kamera, na koje se pozivaju izvori, prikazuju kako je nemilosrdni osumnjičenik nakon napada pretražio žrtvin novčanik, ruksak i džepove.

Žrtva preminula u bolnici, potraga za napadačem u tijeku

Žrtva, muškarac u pedesetim godinama čiji identitet policija još nije otkrila, prevezena je u kritičnom stanju u bolnicu New Yorku. Ubrzo su ga proglasili mrtvim.

Policija sada intenzivno traga za muškarcem koji je posljednji put viđen u crnim hlačama sa žutom crtom, tamnoj majici s bijelim natpisom te plavim mokasinkama i čarapama.

Nedugo nakon smrtonosnog napada u Brooklynu, dogodio se još jedan incident. U 15:50 sati, 43-godišnji muškarac napadnut je nožem u međukatu stanice Jackson Heights-Roosevelt Avenue u Queensu.

Žrtva je zadobila posjekotine po licu i stražnjem dijelu vrata te je hitno prevezena u bolnicu Elmhurst u kritičnom stanju. Na mjestu događaja pronađen je nož, no uhićenja još uvijek nema.

Istraga o oba slučaja je u tijeku. Ovi nasilni incidenti ponovno su pokrenuli pitanja o sigurnosti u sustavu javnog prijevoza u New Yorku.