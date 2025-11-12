Otkrili tko je žena s kojom je 'Trump bio satima'. Bijela kuća kipti: 'Laž, žele ga oklevetati...'

Dan koji je trebao donijeti glasanje o okončanju 'blokade' vlade u SAD-u pretvorio se u novi politički potres, središnja tema postali su ponovno dokumenti povezani s Jeffreyjem Epsteinom. Demokrati su jutros objavili tri elektroničke poruke koje, tvrde, dolaze iz ostavštine Jeffreyja Epsteina, sugerirajući moguće političke kontakte i komunikacije između njegovih suradnika i Donalda Trumpa. Ubrzo nakon toga, Bijela kuća je oštro reagirala.

- Demokrati su selektivno proslijedili mailove liberalnim medijima kako bi stvorili lažnu priču i oklevetali predsjednika Trumpa - poručila je glasnogovornica Karoline Leavitt, dodavši kako se u dokumentima spominje „neimenovana žrtva“ koja je zapravo pokojna Virginia Giuffre.

Leavitt tvrdi da Giuffre nikada nije optužila Trumpa za bilo kakvo nedolično ponašanje te podsjeća da je „Trump još prije dvadeset godina izbacio Epsteina iz svog kluba zbog nepristojnog ponašanja prema zaposlenicama.“

Samo nekoliko minuta nakon te izjave, republikanci iz Odbora za nadzor Predstavničkog doma objavili su golemu zbirku od 20.000 stranica dokumenata pristiglih iz Epsteinove ostavštine, očito pokušavajući neutralizirati politički udar demokrata.

Odbor za nadzor jedan je od najutjecajnijih u Kongresu – ima ovlasti pozivati svjedoke na saslušanja bez glasanja i ključnu ulogu u objavljivanju Epsteinovih materijala. Iako ga trenutačno vode republikanci, objava tolikog broja dokumenata ponovno je potaknula raspravu o transparentnosti, selektivnim curenjima informacija i političkoj borbi oko sadržaja povezanog s Epsteinovom mrežom.