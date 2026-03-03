Otkrili tko su cure u bikiniju na spornoj fotografiji s Hawkingom

Dvije žene u bikinijima, koje su fotografirane kako ispijaju koktele s profesorom Stephenom Hawkingom, identificirali su nakon što se fotografija pojavila u Epsteinovim dokumentima. Ispostavilo se da su Monica Guy i Nicola O'Brien bile njegove njegovateljice s punim radnim vremenom, prenosi Daily Mail. Fotografija na kojoj okružuju pokojnog znanstvenika dok ispijaju pića s voćnim okusom otkrivena je u najnovijem setu dokumenata vezanih uz preminulog pedofila Jeffreyja Epsteina, koje je objavila američka vlada.

Unatoč šokantnim internetskim nagađanjima, pokazalo se da je originalna, necenzurirana kopija fotografije snimljena u hotelu Ritz-Carlton u Orlandu na Floridi 2007. godine. Monica ju je iskoristila u blogu u kojem je hvalila pristupačnost američkih hotela za osobe u invalidskim kolicima. Kako je točno fotografija završila u Epsteinovim dokumentima ostaje neobjašnjeno, jer američki zakonodavci koji su objavili milijune dokumenata s imanja osramoćenog financijera nisu pružili nikakav kontekst.

Foto: Department of Justice

Predstavnik obitelji Hawking prethodno je potvrdio da su žene bile njegove njegovateljice. Monica, danas izvršna direktorica za odnose s javnošću, pisala je o svojim putovanjima s renomiranim astrofizičarom, piše Daily Mail. U blogu o pristupačnosti za osobe s invaliditetom napisala je:

"SAD prednjači po pitanju pristupačnih hotela. To je zaključak do kojeg sam došla nakon nekoliko godina putovanja sa Stephenom Hawkingom. Boravili smo u vrhunskim i manje vrhunskim hotelima u gradovima diljem svijeta. U SAD-u se smatra apsolutno normalnim biti osoba s invaliditetom, a pravo osobe s invaliditetom na pristup istim hotelskim sadržajima kao i svi ostali je neosporno."

Hawking, koji je živio s rijetkim oblikom bolesti motornih neurona (MND) više od pedeset godina, bio je među dvadeset i jednim međunarodno poznatim znanstvenikom koji su prisustvovali konferenciji koju je Epstein organizirao na svom otoku i obližnjem St. Thomasu 2006. godine. Prije se nagađalo da je fotografija snimljena tijekom tog putovanja, ali taj je mit sada razotkriven.

Fizičar sklon zabavama, koji je preminuo 2018. u 76. godini, navodno je "volio lijepe djevojke", kako je rekla njegova majka tijekom intervjua za BBC povodom njegovog 60. rođendana. Bolest motornih neurona ne utječe izravno na libido ili seksualnu funkciju. Hawking se ženio dva puta, imao je troje djece i aferu s jednom od svojih njegovateljica četrdeset godina mlađom od sebe, što je zamalo dovelo do trećeg braka. U desetljeću prije smrti, bio je redoviti posjetitelj striptiz kluba Stringfellows u londonskom West Endu, u pratnji svojih njegovateljica, a sa 70 godina posjećivao je i jedan seks klub u Kaliforniji.

Foto: Department of Justice

Reagirala i obitelj slavnog fizičara

Glasnogovornik obitelji Hawking izdao je priopćenje u kojem se navodi:

"Profesor Hawking dao je neke od najvećih doprinosa fizici u 20. stoljeću, dok je istovremeno bio najdugovječniji poznati preživjeli od bolesti motornih neurona, iscrpljujućeg stanja zbog kojeg je ovisio o respiratoru, sintetizatoru govora, invalidskim kolicima i cjelodnevnoj medicinskoj skrbi. Svaka insinuacija o neprimjerenom ponašanju s njegove strane je pogrešna i krajnje nategnuta."

The New York Times je izvijestio da je Epstein bio opsjednut "transhumanizmom", uvjerenjem da se ljudska vrsta može namjerno unaprijediti kroz umjetne tehnološke prodore poput genetskog inženjeringa i umjetne inteligencije. Njegova želja da razvije poboljšanu super-rasu ljudi navela ga je da se ulizuje vrhunskim znanstvenicima poput Hawkinga te je često organizirao večere, ručkove i konferencije.