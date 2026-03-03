Obavijesti

SVJEDOČIO PRED ODBOROM

Clintona pitali o fotki u bazenu s Epsteinom. Evo što je odgovorio

Foto: U.S. Justice Department/REUTERS

Bivši američki predsjednik tvrdi da snimke iz hotela u Bruneju nemaju veze s nedoličnim ponašanjem te da nije znao za Epsteinove zločine.

Bivši američki predsjednik Bill Clinton našao se pred članovima Odbora za nadzor Zastupničkog doma gdje je odgovarao na pitanja o nedavno objavljenim fotografijama na kojima se vidi u društvu Ghislaine Maxwell, dugogodišnje suradnice Jeffrey Epstein.

Foto: Department of Justice

Riječ je o snimkama iz hotela u Bruneju, na jednoj u bazenu s Maxwell te drugoj, već poznatoj fotografiji iz jacuzzija. Clinton je zastupnicima poručio da te fotografije 'nemaju nikakve veze sa seksualnim nedoličnim ponašanjem'. Na izravno pitanje je li imao seksualni odnos sa ženom koja se nalazi na fotografiji iz jacuzzija, a čiji je identitet u dokumentima Ministarstva pravosuđa zacrnjen, odgovorio je kratko: 'Ne'.

Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente i fotografije povezane s Epsteinom, sukladno zakonskoj obvezi, ali uz zaštitu podataka koji bi mogli otkriti identitet njegovih žrtava. Odbor Zastupničkog doma potom je pustio u javnost više od devet sati Clintonova svjedočenja.

Govoreći o boravku u Bruneju, Clinton je objasnio da je ondje odsjeo na poziv sultana te države, s kojim se upoznao dok je bio u Bijeloj kući. Ispričao je da je sultan inzistirao da boravi u određenom hotelu i koristi bazen.

Foto: U.S. Justice Department/REUTERS

- To je mala zemlja, ali iznimno bogata. Sultana sam dobro upoznao tijekom svojih osam godina u Bijeloj kući, osobito kroz konferenciju azijsko-pacifičkih lidera koju sam pokrenuo, a kojoj je i on prisustvovao. Sultan mi je rekao: 'Želim da boravite u ovom hotelu i nadam se da ćete koristiti bazen.' Tako je i bilo okupao sam se, izašao i otišao na spavanje, iscrpljen - prisjetio se.

Potvrdio je i da su mu se u tom odmaralištu pridružili Epstein i Maxwell, no rekao je da se ne može sjetiti tko je još bio ondje niti je pojasnio zašto su putovali s njim. Dodao je da se, prema njegovu sjećanju, u bazenu nije nalazila nijedna maloljetna osoba. Smatra da su svi prisutni bili dio njihove pratnje te vjeruje da je ondje bio i agent Tajne službe.

Clinton je svjedočio u sklopu kongresne istrage o Epsteinu, koji je 2019. preminuo u zatvoru dok je bio optužen za trgovinu maloljetnicama radi seksualnog iskorištavanja. Iako se na nekoliko fotografija koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa vidi u njegovu društvu, Clinton tvrdi da nije znao za Epsteinova kaznena djela niti je u njima sudjelovao.

- Ne mislim da je itko drugi bio u tom jacuzziju. Bio sam čak zaboravio da je ondje uopće itko bio - rekao je, dodajući da ne vjeruje ni da je znao da je fotografija snimljena.

